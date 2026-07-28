از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق ضمن بررسی روند تردد زائران مراسم اربعین حسینی اعلام کرد: شمار زائرانی که از اول تا سیزدهم ماه صفر از طریق مرز زرباطیه( مهران) وارد کشور عراق شده اند به ۷۵۰ هزار نفر رسیده است.

جوان آنلاین: سازمان گذرگاههای مرزی عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سرلشکر «عمر الوائلی» رئیس سازمان گذرگاههای مرزی در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مرزها، ضمن بررسی روند روان تردد زائران، آمار دقیق ورود از مرز زرباطیه را تا اواخر شب گذشته اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، الوائلی اعلام کرد: شمار زائرانی که از اول تا سیزدهم ماه صفر (۲۵ تیر تا ۶ مرداد) از طریق مرز زرباطیه( مهران) وارد کشور عراق شده اند به ۷۵۰ هزار نفر رسیده است.

به گفته وی، با نزدیک شدن به روزهای اوج سفر و مراسم اربعین، احتمال می رود این آمار در روزهای آینده افزایش یابد.

این در حالی است که پیش از این«سعد معن» رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق تاکید کرد که از ابتدای محرم سال جاری یک میلیون و ۸۱۳ هزار و ۱۸۸ نفر از چند کشور جهان برای شرکت در مراسم اربعین وارد عراق شده اند.

سعد معن تاکید کرد که این آمار نشان دهنده سطح بالای مشارکت در این رویداد مذهبی است.