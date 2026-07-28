روزنامه «هاآرتص» در گزارشی با اشاره به تغییر فضای سیاسی آمریکا علیه بنیامین نتانیاهو نوشت که نخست وزیر رژیم صهیونیستی این بار در حالی وارد واشنگتن شده که کاهش نفوذ در کاخ سفید، انتقادهای فزاینده مقام‌های آمریکایی و سرد شدن روابط با بخشی از حامیان سنتی و نیز نگاه منفی افکار عمومی، دیدار او با دونالد ترامپ را تحت تأثیر قرار داده است.

جوان آنلاین: هاآرتص نوشت که این هفتمین سفر «بنیامین نتانیاهو» به ایالات متحده از زمان تحلیف «دونالد ترامپ» در سال ۲۰۲۴ است، اما برخلاف سفرهای گذشته، وی این بار در شرایطی وارد واشنگتن شده که با بی‌اعتمادی فزاینده در دولت آمریکا، کاهش نفوذ در حلقه نزدیک ترامپ و فضایی متفاوت در افکار عمومی این کشور روبرو است.

افکار عمومی آمریکا علیه نتانیاهو

بر اساس این گزارش، نتانیاهو اکنون با واقعیتی جدید در آمریکا مواجه است؛ به گونه‌ای که اکثریت آمریکایی‌ها نگاهی به شدت منفی به وی دارند و او را شخصیتی مضر برای عرصه بین‌المللی می‌دانند.

هاآرتص افزود که تنها پنج ماه از سفر پیشین نتانیاهو به واشنگتن می‌گذرد که طی آن وی در کاخ سفید خواستار اجرای عملیات نظامی مشترک علیه ایران شد، اما جنگی که پس از آن آغاز شد، بدون دستیابی به نتیجه‌ای پایان یافت و شکاف میان وعده‌های نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و واقعیت‌های میدانی را آشکار کرد.

شکاف عمیق میان ترامپ و نتانیاهو

این روزنامه با اشاره به شکل‌گیری بی‌اعتمادی متقابل میان ترامپ و نتانیاهو نوشت که این بی‌اعتمادی ناشی از عمل نکردن نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به وعده‌هایش درباره نوار غزه، جنگ با ایران و شکست طرح تغییر نظام سیاسی این کشور و همچنین روابط تجاری میان اسرائیل و آمریکا است.

هاآرتص در ادامه گزارش داد که پیامدهای جنگ بر اقتصاد جهانی و هزینه‌هایی که این درگیری بر نیروهای آمریکایی تحمیل کرد، موجب کاهش شدید حمایت افکار عمومی آمریکا از اسرائیل شده و بسیاری از افراد نزدیک به ترامپ نیز از نتانیاهو فاصله گرفته‌اند.

به نوشته این روزنامه، مرگ «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه و از حامیان سرسخت جنگ علیه ایران، که از نزدیک‌ترین متحدان نتانیاهو در حلقه اطراف ترامپ به شمار می‌رفت، نیز موقعیت سیاسی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را بیش از گذشته تضعیف کرده است.

کاهش نفوذ نتانیاهو در کاخ سفید

هاآرتص افزود که اگرچه نتانیاهو همچنان از حمایت بخشی از رسانه‌های آمریکا، جامعه مسیحیان انجیلی و برخی از بزرگ‌ترین حامیان مالی حزب جمهوری‌خواه برخوردار است، اما نفوذ او در حلقه نزدیک ترامپ به طور مستمر در حال کاهش است و حتی متحدانش در کنگره نیز دیگر مانند گذشته از دسترسی مستقیم به رئیس‌جمهوری آمریکا برخوردار نیستند.

این روزنامه همچنین نوشت که مقام‌های ارشد دولت ترامپ، از جمله «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهوری، ژنرال «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش تروریستی آمریکا و ژنرال «براد کوپر» فرماندهی سنتکام، بیش از گذشته از نتانیاهو انتقاد می‌کنند و معتقدند او آمریکا را وارد یک جنگ فرسایشی و طولانی‌مدت کرده است.

به نوشته هاآرتص، نتانیاهو در چنین فضایی تلاش خواهد کرد با تمجید از ترامپ، او را متقاعد کند که اسرائیل بزرگ‌ترین متحد آمریکا است و حمایت وی را برای انتخابات پیش‌روی خود که سه ماه دیگر برگزار می‌شود، به دست آورد.

این روزنامه در ادامه نوشت که فضای منفی علیه نتانیاهو تنها به حلقه نزدیک ترامپ محدود نیست، بلکه در رأی‌گیری بی‌سابقه مجلس نمایندگان آمریکا نیز آشکار شد؛ جایی که حدود نیمی از نمایندگان حزب دموکرات به توقف کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی رأی دادند. همچنین در هر دو مجلس کنگره، حتی قانونگذاران میانه‌رو نیز نسبت به گسترش همکاری نظامی میان آمریکا و اسرائیل تردیدهای فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند.

فاصله گرفتن یهودیان آمریکا از نتانیاهو

هاآرتص همچنین از کاهش بی‌سابقه جایگاه نتانیاهو در میان یهودیان آمریکا خبر داد و نوشت که برنامه سفر او بار دیگر بدون دیدار با رهبران این جامعه تنظیم شده است.

به نوشته این روزنامه، نتانیاهو در گذشته می‌توانست بر حمایت تقریباً بی‌قید و شرط نهادهای یهودی آمریکا برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و اعمال فشار بر قانونگذاران آمریکایی تکیه کند، اما اکنون پس از فاصله گرفتن این جامعه از او، ابزارهای نفوذش به شمار محدودی از افراد بانفوذ و کمپین‌های پرهزینه‌ای محدود شده که نتوانسته‌اند اهداف مورد نظر را محقق کنند.

دیدار با ترامپ به معنای نفوذ گذشته نتانیاهو در کاخ سفید نیست

هاآرتص در ادامه گزارش خود نوشت که نتانیاهو با وجود بی‌میلی آشکار مقام‌های آمریکایی توانست دیدار با ترامپ را ترتیب دهد، اما دسترسی به رئیس‌جمهوری آمریکا دیگر به معنای نفوذ گذشته او نیست. به نوشته این روزنامه، هر دو رهبر از تغییر شرایط سیاسی آگاه هستند و نگاهشان به انتخابات پیش‌رو دوخته شده است. در چنین شرایطی، نتانیاهو به حمایت پررنگ ترامپ نیاز دارد، هرچند خود نیز می‌داند که حمایت علنی رئیس‌جمهوری آمریکا دیگر مانند گذشته از همان وزن و تأثیر برخوردار نیست.

هاآرتص در پایان تأکید کرد که هرچند ترامپ و نتانیاهو احتمالاً در دیدار خود همان تمجیدهای همیشگی را تکرار خواهند کرد، اما روابط دو طرف دیگر مانند گذشته نیست. ترامپ اکنون نتانیاهو را «شریکی کوچک» می‌داند و تنها در صورتی از او حمایت خواهد کرد که این حمایت در راستای منافع آمریکا باشد. در مقابل، نتانیاهو نیز ترامپ را شریک اصلی خود می‌داند و تلاش می‌کند او را در برابر جریان‌های انزواطلبی که خواهان بازنگری در روابط آمریکا و اسرائیل هستند، حفظ کند.

منبع ایرنا،