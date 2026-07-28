آبفای البرز پیشرو در ارائه خدمات غیرحضوری به مشترکین

نامداری اظهارداشت : در گام نخست، مشترکین می‌توانند بدون مراجعه حضوری، بخشی از خدمات مورد نیاز خود را از طریق این بستر دریافت کنند. توسعه دولت الکترونیک، تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعه حضوری مردم، از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در شرکت‌های خدمات‌رسان است.

وی ادامه داد: از امروز به‌صورت رسمی، قبوض آب‌بها علاوه بر پیامک، از طریق پیام‌رسان بله نیز برای مشترکین ارسال می‌شود و این شرکت نخستین شرکت آب و فاضلاب در کشور است که خدمات ۲۲ گانه خود را از طریق بازوی پیام‌رسان به مشترکین ارائه می‌کند.

مدیرعامل آبفای البرز مهم‌ترین مزایای این طرح را کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه رفت‌وآمد، کاهش ترافیک و تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها عنوان کرد و افزود: با توجه به محدودیت‌های ارسال پیامک در گذشته، استفاده از پیام‌رسان، اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات را با سهولت بیشتری ممکن ساخته است.