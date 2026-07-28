مهدی مهرور در جلسه بررسی مصوبات شورای برنامه‌ریزی شهرستان کرج با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این شهرستان اظهار کرد: توسعه کرج نباید تنها از یک منظر و صرفا به یک بخش محدود شود، بلکه لازم است با برنامه‌ریزی متوازن، از تمامی ظرفیت‌های طبیعی، گردشگری و بومی خود بهره‌مند شود.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری و بوم‌گردی افزود: محور زیبای کرج به چالوس با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، روستاهای هدف گردشگری و ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی، زمینه مناسبی برای رونق گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار دارد و باید این فرصت‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار ویژه شهرستان کرج تصریح کرد: توسعه بوم‌گردی علاوه بر ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوامع محلی، به حفظ هویت فرهنگی، صیانت از میراث بومی و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های شهرستان کمک می‌کند. مهرور با تأکید بر لزوم پرهیز از توسعه نامتوازن خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای باید با حفظ منابع طبیعی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرکارشناسی و بهره‌گیری صحیح از مزیت‌های گردشگری همراه باشد تا زمینه توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: آینده کرج در گرو نگاهی اصولی و متوازن به توسعه است؛ نگاهی که با اتکا به ظرفیت‌های گردشگری، بوم‌گردی و سرمایه‌های طبیعی و با یک برنامه ریزی صحیح زمینه‌ساز رشد اقتصادی، اشتغال و حفظ هویت ارزشمند این شهرستان می باشد.