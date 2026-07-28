جلالی: تهران و مسکو درباره حمله اوکراین در دریای خزر در تماس دائمی هستند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه از تداوم تماس میان نهادهای مسئول دو کشور درباره حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر خبر داد و بر ادامه همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه تأکید کرد.

جوان آنلاین: کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو اعلام کرد وزارتخانه‌های دفاع ایران و روسیه درباره حمله نیروهای اوکراینی به کشتی تجاری ایران در دریای خزر، به‌طور مستمر با یکدیگر در ارتباط هستند.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری «تاس» اظهار کرد که مسؤولان دو کشور، از جمله نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع و دیگر نهادهای مرتبط، به دلیل گستردگی همکاری‌های دوجانبه، ارتباط و هماهنگی دائمی با یکدیگر دارند.

جلالی با اشاره به ابعاد مختلف همکاری‌های تهران و مسکو، افزود: روابط دو کشور حوزه‌های گسترده‌ای را در بر می‌گیرد و تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای مسؤول، هماهنگی منظم و مستمری دارند که این امر بیانگر عمق روابط راهبردی ایران و روسیه، به‌ویژه در شرایط چالش‌های مشترک امنیتی است.

سفیر ایران در روسیه همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران به اجرای سازوکار ویژه عبور کشتی‌های روسی از تنگه هرمز ادامه خواهد داد.

وی گفت: به‌طور طبیعی، سازوکار ویژه‌ای برای کشورهای دوست برقرار است و این سازوکار همچنان ادامه خواهد داشت.

جلالی در بخش دیگری از سخنان خود، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مشارکت جنبش انصارالله یمن در حملات تلافی‌جویانه ایران علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، تصریح کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد این است که یمن و جنبش انصارالله مستقل هستند و در زمان مناسب، خودشان تصمیم‌های لازم را اتخاذ خواهند کرد.