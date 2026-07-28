چین ۱۱ جنگنده جی-۲۰ نزدیک مرز هند مستقر کرد

طبق تصاویر ماهواره‌ای که به تازگی منتشر شده است، چین دست‌کم ۱۱ فروند جنگنده رادارگریز نسل پنجم جی-۲۰ را در ۲ پایگاه هوایی استراتژیک رو به مرز شمالی هند مستقر کرده است.

جوان آنلاین: اقدام چین برای استقرار این جنگنده‌های موسوم به «اژدهای قدرتمند» نگرانی‌ها در مورد قدرت هوایی رو به رشد پکن در نزدیکی خط کنترل واقعی (LAC) را افزایش داده است، در حالی که تحلیلگران می‌گویند هند دست‌کم یک دهه تا عملیاتی کردن جنگنده رادارگریز بومی خود فاصله دارد.

تصاویر ماهواره‌ای به‌دست‌آمده از شرکت تصویربرداری ونتور نشان می‌دهد که هفت جنگنده رادارگریز J-۲۰ در ۹ ژوئیه در باند فرودگاه هوتان در منطقه خودمختار سین‌کیانگ اویغور چین پارک شده‌اند. این پایگاه هوایی دو منظوره نظامی و غیرنظامی در حدود ۳۸۹ کیلومتری شمال شرقی «لِه» و تنها ۲۴۵ کیلومتری فرودگاه نیروی هوایی هند در شرق لاداخ واقع شده است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری دیلی آبزرور، این بزرگترین تجمع هواپیماهای جی-۲۰ است که تاکنون در یک پایگاه هوایی چین رو به هند از طریق تصاویر ماهواره‌ای موجود مشاهده شده است.

تصویر ماهواره‌ای دوم، چهار جنگنده جی-۲۰ دیگر را که در پایگاه هوایی دامشونگ در استان لهاسا در تبت، تقریباً در ۳۴۴ کیلومتری شمال غربی تاوانگ در آروناچال پرادش هند مستقر هستند، نشان می‌دهد. مقامات نیروی هوایی هند در مورد گزارش این استقرار اظهار نظر عمومی نکرده‌اند.

سمیر جوشی، خلبان جنگنده سابق نیروی هوایی هند و از بنیانگذاران نیواسپیس گفت که این استقرار نشان می‌دهد، نیروی هوایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین (PLAAF) عملیات جنگنده‌های نسل پنجم خود را از پایگاه‌های هوایی مرتفع در مقابل هند به حالت عادی درآورده است.

بنا بر این گزارش، مزیت اصلی جی-۲۰ در طراحی پنهان‌کاری آن نهفته است که به طور قابل توجهی رد رادار آن را کاهش می‌دهد و آن را قادر می‌سازد تا در فضای هوایی مورد مناقشه با احتمال کمتری برای شناسایی فعالیت کند. تحلیلگران دفاعی می‌گویند که این امر به این هواپیما نسبت به جنگنده‌های خط مقدم فعلی هند، از جمله رافال ساخت فرانسه که یک پلتفرم پیشرفته نسل چهارم اما غیر پنهان‌کار است، برتری تکنولوژیکی می‌دهد.

هند در حال حاضر هیچ جنگنده پنهان‌کار عملیاتی ندارد. هواپیمای رزمی میان‌رده پیشرفته بومی (AMCA)، اولین پروژه جنگنده رادارگریز نسل پنجم این کشور، همچنان در دست توسعه است و انتظار می‌رود قبل از ورود به خدمت اسکادران، دست‌کم به یک دهه آزمایش و صدور گواهینامه دیگر نیاز داشته باشد.

طبق گزارش اخیر وار زون، موجودی نیروی هوایی ارتش چین از تقریباً ۵۰ فروند جی-۲۰ در سال ۲۰۱۹ به حدود ۲۰۰ فروند تا پایان سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. تخمین زده می‌شود که تولید سالانه تا اواخر سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۲۰ فروند افزایش یافته باشد و به این ترتیب چین تا اواسط سال ۲۰۲۶ ناوگانی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ فروند جی-۲۰ خواهد داشت. موسسه خدمات متحد سلطنتی مستقر در انگلیس پیش‌بینی می‌کند که نیروی هوایی ارتش چین می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ تقریباً ۱۰۰۰ جنگنده جی-۲۰ را به خدمت بگیرد.

استقرار جنگنده‌های جی-۲۰ چین در نزدیکی مرزهای هند طی دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است. این هواپیما برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ در فرودگاه دائوچنگ یادینگ در تبت مشاهده شد، در حالی که در سال ۲۰۲۴ از شش فروند جی-۲۰ در پایگاه هوایی شیگاتسه، نزدیک مرز سیکیم، عکس‌برداری شد.

هند در حال حاضر ۳۶ فروند جنگنده رافال را در ۲ اسکادران مستقر در امبالا در هاریانا و هاسیمارا در بنگال غربی به کار می‌گیرد. ارتش هند ۲۶ فروند رافال دیگر را تحت قراردادی ۷.۵ میلیارد دلاری سفارش داده است، در حالی که مذاکرات با شرکت هوانوردی داسو برای خرید ۱۱۴ فروند هواپیمای دیگر برای نیروی هوایی هند ادامه دارد. هند همچنین بیش از ۲۶۰ جنگنده سوخو Su-۳۰MKI را در کنار هواپیماهای میراژ ۲۰۰۰ و میگ ۲۹ در اختیار دارد که بسیاری از آنها در حال تعمیر یا در انتظار نوسازی هستند.