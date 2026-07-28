روزنامه لبنانی «الاخبار» در گزارشی به بررسی ابعاد و پیام مهم عملیات جدید ارتش یمن علیه تاسیسات انرژی عربستان پرداخت و نوشت: حلقه محاصره نفتی عربستان با هدف قرار گرفتن خط انتقال نفت خام شرق به غرب این کشور، تنگ‌تر شد.

جوان آنلاین: روزنامه الاخبار در گزارش خود آورده است: تنش بین صنعا و ریاض از دریای سرخ به قلب زیرساخت‌های نفتی عربستان گسترش یافته و حملات به خطوط استراتژیک نفت خام کشیده شده است. این سطح از تنش، سرآغاز مرحله جدیدی از رویارویی است که هزینه درگیری را برای ریاض دو چندان خواهد کرد.

این روزنامه به نقل از یک منبع نظامی در شهر صنعا درباره عملیات جدید ارتش یمن علیه تاسیسات انرژی عربستان نوشت: آنچه اتفاق افتاد «تایید می‌کند که تأسیسات حیاتی نفتی عربستان اکنون در فهرست اهداف نظامی ما قرار دارد.»

وی افزود: عملیات جدید «حاوی این پیام روشن به عربستان بود که قادر به محافظت از تأسیسات نفت و گاز خود در برابر حملات یمنی‌ها نخواهد بود و تمام ائتلاف های نظامی مورد نظر عربستان با تعدادی از کشورهای منطقه یا با آمریکا و دیگران، نمی‌تواند از ریاض در برابر خشم یمنی‌ها محافظت کند.»

این منبع نظامی یمنی تاکید کرد: «نیروهای ارتش یمن که سیستم حمل و نقل نفت عربستان در منطقه شرقی در فاصله بیش از ۱۵۰۰ کیلومتری را - به عنوان دورترین منطقه در شرق این کشور- هدف قرار دادند، از این قابلیت و توانمندی برخوردارند که به هر مکانی در داخل این کشور دسترسی داشته باشند. بنابراین، عربستان نمی‌تواند از ضربات دردناک ارتش یمن جلوگیری کند، مگر اینکه به خواسته‌های صنعا - که مهمترین آنها لغو محاصره دریایی و هوایی یمن، تسریع در حل مساله حقوق کارمندان دولت یمن، پرداخت غرامت به یمن و خروج از خاک این کشور و برچیدن شبه‌نظامیان و توقف تأمین مالی هرگونه سازمان تروریستی است - بی‌قید و شرط پاسخ مثبت دهد. »

به نوشته الاخبار، ارتش یمن از یک هفته پیش محاصره دریایی را برای کشتیرانی عربستان در دریای سرخ و تنگه باب المندب آغاز کرد. عملیات جدید ارتش یمن علیه تاسیسات انرژی عربستان همزمان با انتشار گزارش‌هایی انجام شد که حکایت از کاهش ۵۰ درصدی حمل و نقل دریایی در بندر ینبع عربستان در هفته اول این محاصره دارد.

این روزنامه افزود: نیروهای ارتش یمن در عملیات جدید خود خطوط و ایستگاه‌های پمپاژ خط اصلی نفت خام را که حدود هفت میلیون بشکه نفت را از منطقه شرقی به بندر ینبع در دریای سرخ در غرب عربستان منتقل می‌کند و به خط «شرق-غرب» معروف است، هدف قرار دادند.

برپایه این گزارش، «عبدالواحد ابوراس» معاون وزیر امور خارجه دولت یمن در صنعا تأکید کرد که این عملیات پیامدهای قابل توجهی برای نفت عربستان خواهد داشت.

وی به سرمایه‌گذاران در عربستان توصیه کرد که از این کشور خارج شوند زیرا «این کشور به محیطی ناامن تبدیل شده است و در میان‌مدت و بلندمدت نیز امن نخواهد بود.»

ابوراس اظهار داشت: «اقتصاد عربستان در نتیجه سیاست‌های تهاجمی ریاض در حال فرسایش است و هر کسی که به دنبال اقتصادی پایدار و شکوفا است، باید از ارتکاب جنایت علیه دیگران خودداری کند.»