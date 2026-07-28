کد خبر: 1371359
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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

افزایش بی‌اعتمادی سناتورهای جمهوری‌خواه به وزیر جنگ آمریکا

سناتور تارنمای هیل نوشت: با ادامه دار شدن جنگ ایران و گسترش آن به دریای سرخ، اعتماد سناتورهای جمهوریخواه به پیت هگست وزیر جنگ آمریکا برای اداره پنتاگون کاهش یافته است.

جوان آنلاین: تارنمای آمریکایی افزود، برخی از قانونگذاران جمهوری خواه، شکست دولت آمریکا در طولانی شدن بستن تنگه هرمز را که از ماه فوریه (بهمن) باعث افزایش قیمت نفت و گاز شده است، مورد انتقاد قرار داده اند.

گسترش جنگ به دریای سرخ در روزهای اخیر که به نوشته هیل، به موجب آن حوثی های یمن (انصارالله) تانکرهای سعودی را هدف قرار داده اند، تحول دیگری است که به زعم برخی از جمهوریخواهان، پنتاگون را غافلگیر کرده است.

تام تیلیس سناتور جمهوری خواه از ایالت کارولینای شمالی به این رسانه آمریکایی گفت: دیگر اعتمادی به هگست ندارم. من فکر می کنم او در وضعیتی آشفته بسر می برد و روند بازنشستگی و اخراج برخی از مقام های برجسته وزارت دفاع را تسریع کرده است.

این سناتور آمریکایی که به تازگی از منتقدان دونالد ترامپ بوده است، هگست را فردی بی تجربه در اداره یک نهاد بزرگ مانند پنتاگون توصیف کرد و اظهار داشت بحران اعتماد به ریاست هگست در پنتاگون بین سناتورهای جمهوری خواه در حال افزایش است زیرا هزینه های جنگ بالا رفته و به نظر نمی رسد به توافق صلح پایداری نزدیک باشیم.

این سناتور جمهوری خواه از دولت آمریکا به دلیل شکست در پیش بینی اقدام ایران در گسترش جنگ به یک گلوگاه مهم دیگر در باب المندب انتقاد کرد.

هیل افزود: یک سناتور جمهوری خواه نزدیک به تصمیم گیرندگان سیاسی در حوزه دفاعی در کنگره آمریکا نیز تائید کرد که هگست در حال از دست دادن حمایت خود در صفوف بالای نظامی آمریکا است و نگرانی هایی را در بین جمهوری خواهان برانگیخته است.

بر اساس گزارش این رسانه آمریکایی، برخی از سناتورهای جمهوری خواه به ویژه نگران تصمیمات اخیر هگست در وادار کردن برخی از مقامات ارشد نظامی به بازنشستگی از جمله کریس دوناهو فرمانده ارشد نظامی آمریکا در اروپا هستند.

هیل نوشت، طولانی شدن جنگ ایران- بر خلاف پیش بینی اولیه ترامپ در ماه مارس و ادعای او درباره این که این جنگ فقط چهار تا پنج هفته طول خواهد کشید-، باعث بروز ناامیدی عمومی شده است.

سناتورهای جمهوری خواه هشدار می دهند که اکنون تصویب بودجه نظامی از طریق روندی که ترامپ خواستار آن است مورد حمایت کافی جمهوریخوی خواهان نیست و این اقدام به مسیر تصویب بودجه ای ویژه از طریق رویه فیلی باستر (اطاله بررسی) دموکرات ها نیاز دارد.

فیلی باستر یک روند پارلمانی است و یک یا چند عضو، رأی‌گیری را به تعویق انداخته یا به‌طور کلی از آن جلوگیری می‌کنند.

برچسب ها: سناتور ، سناتور امریکایی ، ترامپ
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