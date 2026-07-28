تجمع اعتراضی حامیان فلسطین مقابل کاخ سفید همزمان با سفر نتانیاهو به واشنگتن

-همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن، گروهی از حامیان فلسطین مقابل کاخ سفید در اعتراض به حمایت آمریکا از اسرائیل تجمع کردند؛ این تجمع اعتراضی در آستانه دیدار نتانیاهو با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، برگزار شد.

جوان آنلاین: همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن، گروهی از حامیان فلسطین مقابل کاخ سفید تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تظاهرات کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین، پلاکاردهایی در انتقاد از حمایت آمریکا از رژیم اسرائیل حمل می‌کردند.

بر روی برخی از این پلاکاردها شعارهایی مانند «ماشین جنگی آمریکا و اسرائیل را متوقف کنید»، «نفوذ اسرائیل بر واشنگتن را افشا کنید» و «حقوق بشر فلسطینیان» دیده می‌شد.

این تجمع اعتراضی همزمان با ورود نتانیاهو به واشنگتن برای گفت‌وگو با ترامپ برگزار شد. قرار است دیدار دو طرف روز سه‌شنبه در کاخ سفید انجام شود.

این دیدار، هشتمین نشست نتانیاهو و ترامپ از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ خواهد بود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، نتانیاهو پس از دیدار با ترامپ در مراسم یادبود لیندسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و از حامیان دیرینه رژیم اسرائیل، شرکت خواهد کرد.

ایالات متحده سال‌هاست به دلیل حمایت از رژیم اسرائیل در جنگ غزه با انتقادهای گسترده روبه‌رو بوده است.

براساس این گزارش، از آغاز جنگ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۳ هزار نفر که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، در نوار غزه کشته شده‌اند.