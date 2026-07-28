حمله پهپادی به اردن

جوان آنلاین: ارتش اردن اعلام کرد که یک پهپاد وارد حریم هوایی این کشور در صحرای شرقی شده و آن را رهگیری کرده است.

دقایقی پیش نیز، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک پهپاد را در مرزهای اردن و قبل از ورود به حریم هوایی سرزمین های اشغالی فلسطین رهگیری کرده است.

در این گزارش به منبع حملات اشاره نشده است.

روز گذشته هم ارتش اردن در بیانیه ای اعلام کرد که با دو فروند پهپاد به مناطقی در خاک این کشور حمله شده است.

در این بیانیه ادعا شده است که نیروی هوای اردن دو پهپاد را رهگیری کرده و این حمله تلفات جانی یا مالی نداشته است.

چند روز پیش نیز صدای انفجارهای شدید از بندر عقبه و دیگر مناطق اردن شنیده شد.