ورود یک میلیون و ۸۱۳ هزار و ۱۸۸ زائر اربعین از ۱۷۲ کشور به عراق

رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی اعلام تاکید کرد که از ابتدای محرم سال جاری یک میلیون و ۸۱۳ هزار و ۱۸۸ نفر از ۱۷۲ کشور مختلف وارد عراق شده اند.

جوان آنلاین: «سعد معن» رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق تاکید کرد که این آمار نشان دهده سطح بالای مشارکت در این رویداد جهانی است.

معن گفت: این آمار بیانگر یک رویداد جهانی است و در عین حال، قابلیت‌های بالای نیروهای امنیتی عراق را در مدیریت میلیون‌ها نفر به طور کارآمد و شایسته از طریق طرح‌های امنیتی و سازمانی یکپارچه نشان می دهد.

وی افزود، این نیروها با حمایت و پشتیبانی مستقیم نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و با پیگیری میدانی کمیته عالی مراسم میلیونی اربعین و با هماهنگی بین همه وزارتخانه‌ها، ادارات و نهادهای مربوطه، به هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم کمک می کنند و این اقدامات به فراهم شدن یک محیط خدماتی امن و یکپارچه برای زائران از زمان ورود به کشور تا رسیدن به عتبات عالیات کمک کرده است.

رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق در ادامه از تلاش های گسترده نیروهای امنیتی، وزارتخانه ها، ادارات و کمیته های خدماتی پشتیبانی تمجید کرد.

معن گفت: تلاش های گسترده نیروهای امنیتی و وزارتخانه ها، ادارات و کمیته های خدمات رسانی پشتیبانی و نیز عتبات مقدس و موکب داران حسینی و داوطلبانی که شبانه روز در راستای خدمت رسانی به زائران فعالیت می کنند، نمایانگر روح همبستگی و همکاری است که عراقی ها را متمایز می کند.

وی خاطر نشان کرد گروه های مختلف عراقی در برگزاری موفقیت آمیز مراسم اربعین به شکلی که لایق این مناسبت دینی بزرگ است، نقش بسزایی ایفا می کنند.

تعطیلی کربلا به مناسبت اربعین

از سوی دیگر استانداری کربلا اعلام کرد که روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و یکشنبه به مناسبت اربعین تعطیل است.

نصیف الخطابی استاندار کربلا تصمیم گرفت که روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و یکشنبه تعطیل باشد. علاوه بر اینکه روزهای دوشنبه و سه شنبه مصادف با ۱۹ و ۲۰ ماه صفر نیز از سوی دولت تعطیل شده است.

پیش از این شورای استان نجف اشرف همزمان با نزدیک شدن به مراسم اربعین، این استان را از روز سه شنبه تا یکشنبه تعطیل کرد. دولت عراق نیز روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آتی را به مناسبت بزرگداشت اربعین امام حسین(ع) تعطیل رسمی اعلام کرد.