شهادت سه فلسطینی در نوار غزه

منابع خبری فلسطین از شهادت سه فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۵ نفر دیگر از صبح دوشنبه تا سحرگاه سه شنبه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه خبر دادند.

جوان آنلاین: در حمله هوایی عصر دوشنبه رژیم اسرائیل به منطقه جبالیا در شمال نوار غزه، یک فلسطینی شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

منابع محلی گزارش دادند که یک فلسطینی به نام «محمود طروش» پس از هدف قرار گرفتن در حین رانندگی با موتورسیکلت به شهادت رسید. طروش به همسر، فرزندان و والدینش پیوست که حدود یک سال پیش در یک سوء قصد به شهادت رسیدند، اما خود از آن جان سالم به در برد.

در حادثه‌ای مرتبط، یک فلسطینی در منطقه «الحکر» در جنوب شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه، هنگامی که نیروهای رژیم اسرائیل گروهی از غیرنظامیان را هدف قرار دادند، به شهادت رسید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

همچنین یک جوان ۳۸ ساله فلسطینی به نام «محمد اسلیم»‌ صبح دوشنبه بر اثر جراحات وارده ناشی از هدف قرار گرفتن توسط یک پهپهاد شناسایی رژیم اسرائیل در نزدیکی منطقه القراره در جنوب دیرالبلح به شهادت رسید.

زخمی‌ شدن شماری از فلسطینیان در حمله اشغالگران به شمال قدس

استانداری قدس اعلام کرد که شماری از فلسطینیان در حمله مشترک شهرک‌نشینان صهیونیست و نظامیان رژیم اسرائیل به تجمع عشایر «العراعره» در شمال قدس، زخمی شدند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، همزمان، شهرک‌نشینان صهیونیست خودروهای شهروندان فلسطینی را در نزدیکی میدان جبع در شمال‌ شرق قدس سنگ‌ باران کردند.

در شهرک ترمسعیا در شمال‌ شرق رام‌ الله نیز در پی ورود نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل، درگیری‌هایی میان جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست رخ داد.

نیروهای رژیم صهیونیستی هنگام ورود به ترمسعیا به سوی فلسطینیان گلوله جنگی و نارنجک صوتی شلیک کردند.

بقایای ۹۹ شهید از زیر آوار ۲ خانه در محله صبره در غزه بیرون کشیده شد

مرکز امداد و نجات در نوار غزه از بیرون کشیدن بقایای ۹۹ شهید از زیر آوار خانه‌ای متعلق به ۲ خانواده‌ فلسطینی در محله صبره در جنوب شهر غزه خبر داد.

این مرکز توضیح داد که این خانه در زمان‌های مختلف، از جمله در ۷ ژوئن ۲۰۲۵ و دیگری در اکتبر ۲۰۲۳ در محله صبره در شهر غزه، هدف یک سری حملات هوایی رژیم اسرائیل قرار گرفت. این حملات منجر به شهادت ده‌ها نفر شد که اجساد برخی از آنها همچنان در زیر آوار است.

مرکز امداد و نجات در نوار غزه اشاره کرد که عملیات جستجو و امداد به دلیل تخریب گسترده و منابع محدود با چالش‌های قابل توجهی روبرو است.

این افزود افزود که همچنان هزاران شهید در زیر آوار ساختمان‌های ویران شده در سراسر نوار غزه مفقود هستند.

بر اساس اطلاعات رسمی، به دلیل عدم امکان دسترسی به بسیاری از مکان‌های مورد هدف و کمبود مداوم تجهیزات و ماشین‌آلات لازم برای عملیات آواربرداری و ادامد و نجات قربانیان، حدود هشت هزار شهید هنوز در مناطق مختلف نوار غزه در زیر آوار هستند.