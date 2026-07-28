تاکید چارچوب هماهنگی بر مخالفت با استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای دیگر

جوان آنلاین: ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعه روز دوشنبه جلسه‌ای را در دفتر «محسن المندلاوی» رئیس ائتلاف «الاساس» عراق با حضور «علی الزیدی» نخست‌وزیر این کشور برگزار کرد.

بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعه عراق، در این جلسه، علی الزیدی نخست وزیر این کشور نتایج سفر اخیر به تهران پایتخت ایران و دیدارهای خود با رهبران ایران را تشریح کرد.

رهبران احزاب ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعه عراق، از سفرهای خارجی دولت و نقش آنها در تقویت روابط در سطوح مختلف قدردانی کردند.

آنها همچنین موضع قاطع خود را در حمایت از مقامات مربوطه در مبارزه با فساد و تقویت تلاش‌های دولت عراق برای محدود شدن سلاح‌ها به دست دولت ابراز کردند.

ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعه عراق بر مخالفت مداوم خود با استفاده از خاک کشور برای حمله به کشورهای دیگر و درگیر کردن همه در جنگی که به نفع هیچ یک از طرف ها نیست، تاکید کرد.

این ائتلاف در عین حال به جمعیت زائرانی که پیاده به کربلا می‌روند، درود فرستاد و همگان را به درس گرفتن از حماسه جاودان کربلا دعوت کرد.