گزارش بلومبرگ از وقوع آتش سوزی در تاسیسات نفتی بقیق در عربستان

جوان آنلاین: بلومبرگ به نقل از یک شرکت متخصص در تحلیل تصاویر ماهواره‌ای افزود که تصاویر گرفته شده توسط ماهواره «سنتینل-۲» در روز دوشنبه، دود و خسارات ناشی از آتش‌سوزی در داخل تاسیسات فرآوری نفت در بقیق در شرق عربستان را نشان می‌دهد.

این تأسیسات به دلیل ظرفیت فرآوری حدود هفت میلیون بشکه نفت خام در روز، از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است.

پیشتر سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز دوشنبه از مجموعه‌ای از حملات پهپادی نیروهای مسلح یمن خبر داد که چندین مکان حساس و سایت مربوط به تامین و انتقال نفت خام را در امتداد مسیری از شرق عربستان تا بندر ینبع در دریای سرخ هدف قرار داده است.

وی تأکید کرد این حملات در واکنش به نقض حریم هوایی یمن توسط پهپادهای دشمن سعودی، صورت گرفته است.

وزارت خارجه یمن به تازگی در بیانیه‌ای به عربستان سعودی هشدار داد در صورتی که دست از محاصره یمن بر ندارد، باید منتظر نتایج مجازات شدید باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است که مردم یمن هرگز خون ده‌ها هزار شهیدی را که در طول ۱۲ سال گذشته بر اثر حملات هوایی عربستان به شهادت رسیده‌اند، فراموش نخواهند کرد.

این وزارتخانه اضافه کرد که عربستان باید بداند که وضعیت فرودگاه ریاض باید مانند وضعیت فرودگاه صنعا باشد و وضعیت بنادر ینبع و جیزان و دیگر بنادر نیز باید مانند وضعیت بندر الحدیده باشد.