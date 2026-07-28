کد خبر: 1371351
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

نتایج نظرسنجی: از هر ۳ آمریکایی یک نفر از جنگ علیه ایران حمایت می کند

چنگ بر اساس نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس، از هر سه آمریکایی فقط یک نفر از جنگ علیه ایران حمایت می کند و حمایت از این جنگ تجاوزکارانه در بین مردم آمریکا به ۳۳ درصد کاهش یافته که کمترین میزان حمایت از زمان آغاز این درگیری در پنج ماه پیش محسوب می‌شود.

جوان آنلاین: این نظرسنجی همچنین نشان داد که اکثر مردم آمریکا معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور اهداف خود از آغاز این جنگ را توضیح نداده و درخصوص آن شفاف نبوده است.

ترامپ ادعای متفاوتی را برای آغاز این جنگ (تجاوزکارانه) مطرح کرده که برخی آنها شامل کمک به ایرانیان برای سرنگونی حکومت، از بین بردن قابلیت‌های موشک‌های بالستیک ایران و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

این نظرسنجی نشان داد که ۶۰ درصد آمریکایی‌ها از جمله چهار نفر از هر ۱۰ جمهوریخواه معتقدند که ترامپ «اهداف دخالت نظامی آمریکا در ایران را به روشنی توضیح نداده است.»

اولیویا ولز سخنگوی کاخ سفید در واکشن به این نظرسنجی گفت که ترامپ بر اساس «نظرسنجی‌های سیال» تصمیم نخواهد گرفت و بر عزم رئیس جمهور آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد.

وی ادعا کرد: آنچه برای مردم آمریکا بیشترین اهمیت را دارد، داشتن یک فرمانده کل قوا است که برای حفظ امنیت آنها اقدامات جسورانه‌ای انجام می‌دهد.

از زمان آغاز حملات (تجاوزکارانه و غیرقانونی) آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه، میزان حمایت از این جنگ در آمریکا کمتر از ۴۰ درصد بوده که در تضاد کامل با ماه‌های آغازین سایر جنگ های اخیر آمریکا است.

حمله ائتلاف غرب به رهبری آمریکا به عراق از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ در ماه‌های اولیه خود از حمایت حدود ۷۰ درصد از آمریکایی‌ها برخوردار بود.

طبق نظرسنجی گالوپ، در روزهای اولیه حمله آمریکا به افغانستان که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ ادامه داشت، حدود ۹۰ درصد از مردم این کشور از جنگ حمایت می‌کردند.

نارضایتی عمومی از جنگ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، زمانی که متحدان ترامپ از اکثریت شکننده خود در کنگره آمریکا دفاع خواهند کرد، بر ترامپ و حزب جمهوریخواه او فشار می آورد.

الکس ووماک متخصص بازنشسته تعمیر توربین از استاکبریج واقع در جورجیا گفت: مشخص نیست که چرا ما جنگ را علیه آنها شروع کردیم. من هیچ ایده‌ای ندارم.

ووماک که در طول حمله آمریکا به عراق در نیروی دریایی این کشور خدمت کرده بود، گفت که حمایت او از ترامپ به دلیل جنگ کاهش یافته است. وی گفت: فکر نمی‌کنم وی در موقعیت خوبی باشد.

این جنگ قیمت بنزین را به شدت افزایش داده است، که ضربه‌ای به امور مالی بسیاری از آمریکایی‌ها است.

قیمت بنزین در آمریکا به طور متوسط کمی بیش از چهار دلار در هر گالن در سراسر کشور است، که از حدود سه دلار در هر گالن درست قبل از شروع جنگ در ۲۸ فوریه افزایش یافته است.

الکس کونانت استراتژیست سیاسی جمهوریخواه و سخنگوی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش گفت: این جنگ به اشکال مختلف بر حزب جمهوریخواه فشار وارد می‌کند که همه آنها بد هستند. مقامات کاخ سفید می‌گویند که باید در مسائل اقتصادی پیروز شوند. وقتی به وضوح بر سیاست خارجی تمرکز دارید، پیروزی در بحث‌های اقتصادی دشوار است.

نظرسنجی رویترز/ایپسوس همچنین نشان داد که در میان رأی‌دهندگان مستقل، ۳۶ درصد از نامزد دموکرات و ۲۰ درصد از نامزدجمهوریخواه حمایت می کنند.

همچنین این نظرسنجی نشان داد که رأی‌دهندگان مستقل در سیاست اقتصادی نیز دموکرات‌ها را به جمهوریخواهان ترجیح می‌دهند.

ترامپ در مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ گفت که آمریکا را از درگیری‌های طولانی مدت دور نگه خواهد داشت. او در ابتدا تخمین زد که جنگ ‌آمریکا علیه ایران چهار تا پنج هفته طول خواهد کشید.

وی از مقایسه جنگ علیه ایران با جنگ‌های دیگر از جمله جنگ علیه ویتنام که دو دهه طول کشید و جان بیش از ۵۸ هزار سرباز آمریکایی را گرفت، خشمگین شده است.

ریان اندرسون نماینده مستقل اهل فیربورن واقع در جورجیا که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رأی داد، گفت که فکر می‌کند ترامپ باید به جای کمک به اسرائیل یا سایر متحدان، بر مشکلات داخلی تمرکز کند.

از اواسط ماه مارس، نظرسنجی رویترز/ایپسوس از پاسخ‌دهندگان پرسیده است که آیا از حمله نظامی به ایران حمایت می‌کنند یا با آن مخالفند. در آن زمان، ۳۷ درصد از این جنگ حمایت کردند.

در آخرین نظرسنجی رویترز/ایپسوس که به صورت مجازی و سراسری انجام شد، ۱۲۴۶ بزرگسال آمریکایی شرکت کرده اند و حاشیه خطای سه درصد داشت.

برچسب ها: جنگ ، امریکا ، نظرسنجی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

پادوی حقیر نتانیاهو!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

کلنگ بمب را می‌زنید!

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

نظم ایرانی در تنگه هرمز

«محفل ستاره‌ها» آغاز یک مسیر تازه در برنامه‌سازی قرآنی است

رفتار دو دیپلمات فرانسه در تهران غیرقابل قبول است

تعرفه‌های رنگارنگ ترمز واردات خودرو را کشیده است 

کمال کامیابی نیا از فوتبال خداحافظی کرد

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

الزیدی: به ترامپ توصیه کردم به ایران حمله نکند

زمان ایستایی زائران اربعین حسینی در مرز فقط ۴ ثانیه است

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار