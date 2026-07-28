نتایج نظرسنجی: از هر ۳ آمریکایی یک نفر از جنگ علیه ایران حمایت می کند

بر اساس نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس، از هر سه آمریکایی فقط یک نفر از جنگ علیه ایران حمایت می کند و حمایت از این جنگ تجاوزکارانه در بین مردم آمریکا به ۳۳ درصد کاهش یافته که کمترین میزان حمایت از زمان آغاز این درگیری در پنج ماه پیش محسوب می‌شود.

جوان آنلاین: این نظرسنجی همچنین نشان داد که اکثر مردم آمریکا معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور اهداف خود از آغاز این جنگ را توضیح نداده و درخصوص آن شفاف نبوده است.

ترامپ ادعای متفاوتی را برای آغاز این جنگ (تجاوزکارانه) مطرح کرده که برخی آنها شامل کمک به ایرانیان برای سرنگونی حکومت، از بین بردن قابلیت‌های موشک‌های بالستیک ایران و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.

این نظرسنجی نشان داد که ۶۰ درصد آمریکایی‌ها از جمله چهار نفر از هر ۱۰ جمهوریخواه معتقدند که ترامپ «اهداف دخالت نظامی آمریکا در ایران را به روشنی توضیح نداده است.»

اولیویا ولز سخنگوی کاخ سفید در واکشن به این نظرسنجی گفت که ترامپ بر اساس «نظرسنجی‌های سیال» تصمیم نخواهد گرفت و بر عزم رئیس جمهور آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد.

وی ادعا کرد: آنچه برای مردم آمریکا بیشترین اهمیت را دارد، داشتن یک فرمانده کل قوا است که برای حفظ امنیت آنها اقدامات جسورانه‌ای انجام می‌دهد.

از زمان آغاز حملات (تجاوزکارانه و غیرقانونی) آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه، میزان حمایت از این جنگ در آمریکا کمتر از ۴۰ درصد بوده که در تضاد کامل با ماه‌های آغازین سایر جنگ های اخیر آمریکا است.

حمله ائتلاف غرب به رهبری آمریکا به عراق از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ در ماه‌های اولیه خود از حمایت حدود ۷۰ درصد از آمریکایی‌ها برخوردار بود.

طبق نظرسنجی گالوپ، در روزهای اولیه حمله آمریکا به افغانستان که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ ادامه داشت، حدود ۹۰ درصد از مردم این کشور از جنگ حمایت می‌کردند.

نارضایتی عمومی از جنگ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، زمانی که متحدان ترامپ از اکثریت شکننده خود در کنگره آمریکا دفاع خواهند کرد، بر ترامپ و حزب جمهوریخواه او فشار می آورد.

الکس ووماک متخصص بازنشسته تعمیر توربین از استاکبریج واقع در جورجیا گفت: مشخص نیست که چرا ما جنگ را علیه آنها شروع کردیم. من هیچ ایده‌ای ندارم.

ووماک که در طول حمله آمریکا به عراق در نیروی دریایی این کشور خدمت کرده بود، گفت که حمایت او از ترامپ به دلیل جنگ کاهش یافته است. وی گفت: فکر نمی‌کنم وی در موقعیت خوبی باشد.

این جنگ قیمت بنزین را به شدت افزایش داده است، که ضربه‌ای به امور مالی بسیاری از آمریکایی‌ها است.

قیمت بنزین در آمریکا به طور متوسط کمی بیش از چهار دلار در هر گالن در سراسر کشور است، که از حدود سه دلار در هر گالن درست قبل از شروع جنگ در ۲۸ فوریه افزایش یافته است.

الکس کونانت استراتژیست سیاسی جمهوریخواه و سخنگوی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش گفت: این جنگ به اشکال مختلف بر حزب جمهوریخواه فشار وارد می‌کند که همه آنها بد هستند. مقامات کاخ سفید می‌گویند که باید در مسائل اقتصادی پیروز شوند. وقتی به وضوح بر سیاست خارجی تمرکز دارید، پیروزی در بحث‌های اقتصادی دشوار است.

نظرسنجی رویترز/ایپسوس همچنین نشان داد که در میان رأی‌دهندگان مستقل، ۳۶ درصد از نامزد دموکرات و ۲۰ درصد از نامزدجمهوریخواه حمایت می کنند.

همچنین این نظرسنجی نشان داد که رأی‌دهندگان مستقل در سیاست اقتصادی نیز دموکرات‌ها را به جمهوریخواهان ترجیح می‌دهند.

ترامپ در مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ گفت که آمریکا را از درگیری‌های طولانی مدت دور نگه خواهد داشت. او در ابتدا تخمین زد که جنگ ‌آمریکا علیه ایران چهار تا پنج هفته طول خواهد کشید.

وی از مقایسه جنگ علیه ایران با جنگ‌های دیگر از جمله جنگ علیه ویتنام که دو دهه طول کشید و جان بیش از ۵۸ هزار سرباز آمریکایی را گرفت، خشمگین شده است.

ریان اندرسون نماینده مستقل اهل فیربورن واقع در جورجیا که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رأی داد، گفت که فکر می‌کند ترامپ باید به جای کمک به اسرائیل یا سایر متحدان، بر مشکلات داخلی تمرکز کند.

از اواسط ماه مارس، نظرسنجی رویترز/ایپسوس از پاسخ‌دهندگان پرسیده است که آیا از حمله نظامی به ایران حمایت می‌کنند یا با آن مخالفند. در آن زمان، ۳۷ درصد از این جنگ حمایت کردند.

در آخرین نظرسنجی رویترز/ایپسوس که به صورت مجازی و سراسری انجام شد، ۱۲۴۶ بزرگسال آمریکایی شرکت کرده اند و حاشیه خطای سه درصد داشت.