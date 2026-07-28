رایزنی اردن و سازمان ملل درمورد تقویت تلاش ها برای مقابله با تشدید تنش در منطقه

وزیر امور خارجه اردن و دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد تحولات منطقه‌ای، راه‌های تقویت همکاری و تلاش‌ها برای مقابله با پیامدهای تشدید تنش در منطقه گفت وگو کردند.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه اردن روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان مذاکرات در امان پایتخت اردن، ایمن الصفدی و آنتونیو گوترش در مورد تحولات منطقه‌ای، راه‌های تقویت همکاری و تلاش‌ها برای مقابله با پیامدهای تشدید تنش در منطقه گفت وگو کردند.

در این بیانیه آمده است که صفدی و گوترش بر اهمیت «پایبندی به آتش‌بس میان آمریکا و ایران و از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به یک راه‌حل جامع که به همه علل تنش رسیدگی کند و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را مطابق با قوانین بین‌المللی تضمین کند» تأکید کردند.

وزارت خارجه اردن افزود که صفدی و گوترش بر اهمیت «حمایت از سوریه، وحدت، امنیت، ثبات و حاکمیت آن» و همچنین روند بازسازی آغاز شده توسط دولت سوریه «برای ساختن آینده‌ای که مطابق با آرمان‌های مردم سوریه باشد» تأکید کردند.

طرفین همچنین خواستار «پایان دادن به دخالت‌ها و حملات اسرائیل علیه سوریه» شدند.

گوترش روز یکشنبه گفت که قصد دارد در پایان ماه ژوئیه گزارش مفصلی در مورد تخلفات اسرائیل در سوریه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد.

در این بیانیه اضافه شده است که صفدی در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین بر لزوم اجرای تمام مفاد طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای نوار غزه و لغو محدودیت‌های اسرائیل که مانع ورود کمک‌های بشردوستانه کافی به این منطقه می‌شود، تأکید کرد.

صفدی هشدار داد که اقدامات اسرائیل در کرانه باختری اشغالی، از جمله گسترش غیرقانونی شهرک‌سازی، خشونت اشغالگران و تلاش برای تغییر وضعیت موجود و قانونی در قدس شرقی اشغالی، «کرانه باختری را به سمت تشدید شدید تنش سوق می‌دهد و این اقدامات نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.»

دو طرف همچنین بر حمایت از آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) برای ادامه ارائه خدمات حیاتی تأکید کردند.

طبق این بیانیه، گوترش از تلاش‌های عبدالله دوم پادشاه اردن، برای ارتقای امنیت و نقش بشردوستانه اردن در ارائه کمک به غزه قدردانی کرد.