کارشناس صهیونیست: سفر نتانیاهو به واشنگتن سرد و ناموفق خواهد بود

استاد دانشگاه‌های رایخمن و بارایلان و کارشناس روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا با تاکید بر اینکه سفر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل به واشنگتن در شرایطی غیرعادی انجام می‌شود، پیش‌بینی کرد که این سفر، ناموفق و سرد باشد.

جوان آنلاین: «ایتان گلبوع» افزود که مخالفت‌ها و ملاحظات منفی نسبت به نتانیاهو در اردوگاه دونالد ترامپ به‌ طور مستمر در حال افزایش است.

گلبوع گفت: اطرافیان ترامپ از ابتدا معتقد بودند که نتانیاهو، رئیس‌جمهور آمریکا را به جنگ کشانده و اقدام نظامی علیه ایران در راستای منافع آمریکا نبوده است.

وی با اشاره به اینکه نتانیاهو قصد دارد در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعاتی درباره فعالیت های هسته ای ایران به رئیس جمهور آمریکا ارائه کند، افزود: اکنون انتشار گزارش‌هایی درباره اطلاعاتی که نتانیاهو با خود به واشنگتن می‌برد، این دیدگاه را تقویت می‌کند که نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال دستیابی به توافق نیست، بلکه خواستار جنگی شدید و گسترده است.

اظهارات این کارشناس روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا همزمان با سفر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا انجام شد.

هواپیمای حامل بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، بعد از ظهر دوشنبه و پس از تأخیر چند ساعته به دلیل پرواز پهپادهای ناشناس در نزدیکی اراضی اشغالی، از پایگاهی در منطقه النقب برخاست و به سمت واشنگتن حرکت کرد.