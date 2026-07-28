مکرون: فرانسه با آتش سوزی بی سابقه مواجه است

جوان آنلاین: امانوئل مکرون روز دوشنبه هشدار داد که فرانسه با یک آتشسوزی جنگلی «بیسابقه» روبرو است و «هفتههای پیش رو دشوار خواهد بود.»
وی در بازدید از مرکز عملیات آتشنشانی و امداد در بوردو گفت: هفتههای پیش رو دشوار خواهد بود و ما باید مقاومت کنیم.
مکرون افزود که آتشسوزی ژیروند «کاملاً بیسابقه» بود.
وی گفت که فرانسه باید در برابر یک آتشسوزی جنگلی بی سابقه بسیج شود.
رئیس جمهور فرانسه از آتشنشانان، مقامات، نیروهای حفاظت مدنی، افسران پلیس، ژاندارمها، نیروهای نظامی، کارکنان بخش سلامت، داوطلبان و کشاورزانی که در عملیات مقابله با آتش سوزی جنگلی شرکت داشتند، تشکر کرد.
مکرون گفت: میدانم زندگی دشوار است، اضطراب وجود دارد، محصولات کشاورزی از بین رفته و سوخت گران است. میدانم که این چند روز گذشته بسیار دشوار بوده است.
وی افزود: فرانسه در نهایت مجبور خواهد شد در واکنش به آتشسوزیهای جنگلی که به طور فزایندهای مخرب تر میشوند، جنگلهای خود را به طور متفاوتی دوباره احیا کند.
آتشسوزی جنگلی که روز چهارشنبه در نزدیکی ساوموس در بخش ژیروند رخ داد، حدود 42 هزار هکتار را سوزانده و تقریباً ۲۲۰ هزار نفر را مجبور به ترک محل زندگی خود کرده است.
بر اساس گزارش ها، در مجموع ۸۴ آتشنشان در حین مبارزه با آتشسوزی در فرانسه زخمی شدهاند.
آتشسوزیهای جنگلی همچنین در مناطق اوت - کورس، وار و لاندس فرانسه فعال هستند، در حالیکه مقامات اعلام کردند آتشسوزی در بخش اوت - آلپ تحت کنترل قرار گرفته است.