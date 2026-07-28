جوان آنلاین: مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم از ۲۴ خرداد تا ۲۸ تیر ماه برگزار شد و در پایان به ترتیب تیم‌های ژاپن، لهستان، اسلوونی، ایتالیا، آمریکا، ترکیه، اوکراین و چین (به عنوان میزبان) راهی دور نهایی شدند.

مرحله نهایی این مسابقات از چهارشنبه هفتم مرداد ماه آغاز می‌شود که مسابقات از یک چهارم نهایی به صورت حذفی برگزار خواهد شد. در روز نخست نیز فردا ژاپن به مصاف چین می‌رود و اسلوونی با ترکیه دیدار می‌کند.

برنامه یک چهارم نهایی لیگ ملت‌های والیبال به شرح زیر است:

چهارشنبه، هفتم مرداد

اسلوونی - ترکیه؛ ساعت ۱۰:۳۰

ژاپن - چین؛ ساعت ۱۵

پنجشنبه، هشتم مرداد

ایتالیا - آمریکا؛ ساعت ۱۰:۳۰

لهستان - اوکراین؛ ساعت ۱۵

۱۰ مرداد؛ نیمه‌نهایی

۱۱ مرداد؛ رده‌بندی و فینال

در دور مقدماتی این مسابقات تیم‌های ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک حضور داشتند.

برزیل و فرانسه حذف شدگان بزرگ دور مقدماتی بودند و کانادا هم از لیگ ملت‌ها حذف شد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در تیم ملی ایران هم در ۱۲ مسابقه لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ نتایج زیر را به دست آوردند:

پیروزی: آرژانتین، کوبا و آلمان

شکست: برزیل، بلغارستان، بلژیک، فرانسه، آمریکا، ژاپن، اوکراین، اسلوونی و ترکیه

رده‌بندی لیگ ملت‌ها در پایان مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

۱- ژاپن ۱۲ برد و ۳۰ امتیاز

۲- لهستان ۱۰ برد و ۲۹ امتیاز

۳- اسلوونی ۱۰ برد و ۲۶ امتیاز

۴- ایتالیا ۸ برد و ۲۶ امتیاز

۵- آمریکا ۸ برد و ۲۵ امتیاز

۶- ترکیه ۸ برد و ۲۲ امتیاز

۷- اوکراین ۷ برد و ۲۳ امتیاز

۸- بلغارستان ۷ برد و ۲۰ امتیاز

۹- برزیل ۷ برد و ۱۹ امتیاز

۱۰- فرانسه ۶ برد و ۱۶ امتیاز

۱۱- صربستان ۵ برد و ۱۶ امتیاز

۱۲- آلمان ۵ برد و ۱۵ امتیاز

۱۳- بلژیک ۴ برد و ۱۲ امتیاز

۱۴- ایران ۳ برد و ۱۱ امتیاز

۱۵- آرژانتین ۳ برد و ۱۰ امتیاز

۱۶- کوبا ۳ برد و ۱۰ امتیاز

۱۷- کانادا یک برد و ۱۰ امتیاز

۱۸ - چین یک برد و ۴ امتیاز