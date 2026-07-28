کد خبر: 1371344
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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

رسانه قطری: اعراب و مردم آمریکا هزینه‌های جنگ اسرائیلی را می‌پردازند

قطر العربی الجدید گزارش داد هزینه‌های جنگی که برای اسرائیل است را کشورهای خلیج فارس و مردم آمریکا می‌پردازند.

جوان آنلاین: وب سایت قطری العربی الجدید، در مقاله جدید خود درباره تحولات اخیر منطقه، در مقاله‌ای تحت عنوان «آنها برای اسرائیل می‌میرند»، به پیامدهای همه جانبه جنگی که آمریکا با تحریک رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز کرد و تبدیل به جنگ منطقه‌ای شد، پرداخته و نوشت: دیگر بر کسی پوشیده نیست که دلیل اصلی جنگ مداوم ایالات متحده علیه ایران، تحریک مداوم اسرائیل است.

ترامپ با تحریک اسرائیل به جنگ ادامه می‌دهد

پس از پنج ماه بمباران متقابل و خسارات هنگفت از هر دو طرف، و با وجود اینکه ایران حملات خود به اسرائیل را هفته‌ها پیش متوقف کرده است، اسرائیل از تحریک دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه تهران دست نکشیده است.

درست است که فاصله میان واشنگتن و تل‌آویو بعد از تحریکات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از انعقاد یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا و خارج کردن این توافقنامه از مسیر آن افزایش یافت، اما از آنجا که ادامه جنگ برای نتانیاهو، مسئله مرگ و زندگی سیاسی است، او تسلیم نشده و همچنان در تلاش است تا ترامپ را برای انجام عملیات نظامی علیه تهران و همچنین همسو شدن با اسرائیل در مذاکرات با لبنان تحت فشار قرار دهد.

با وجود اینکه تنش‌های بین ترامپ و نتانیاهو در محدوده محدودی مربوط به خودشیفتگی ترامپ و کینه او نسبت به هر کسی که با او مخالفت کند یا از او سر باز زند، باقی مانده است، اما ترامپ همچنان به رفتارهای متناقض خود ادامه می‌دهد.

ترامپ چندی قبل با نتانیاهو درگیر شد و حتی علناً به او توهین کرد، اما بلافاصله حرف‌های خود را پس گرفت و گفت که رابطه خوبی با نتانیاهو دارد و همچنین فشار شدیدی بر دولت لبنان وارد ساخت تا توافقی را بپذیرد که همه خواسته‌ها و منافع اسرائیل در مورد جنوب لبنان و وضعیت حزب‌الله را برآورده می‌کرد.

ترامپ مخارج جنگ را از کشورهای خلیج فارس خواهد گرفت

ترامپ به دلیل تکبر و خودشیفتگی‌اش، که مانع از اعتراف او به این می‌شد که صرفاً برای منافع اسرائیل تلاش می‌کند، از پذیرش این موضوع که جنگ هنوز کاملاً به نفع اسرائیل است، خودداری کرده و مدعی شد که این جنگ برای منافع آمریکاست؛ منافعی که خودش هم نمی‌تواند توضیح دهد که دقیقاً چیست.

یکی دیگر از مظاهر بسیار مهم این مغالطات ترامپی، موضع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) است که در این جنگ دخیل نبودند. برخی گزارش‌ها ادعا می‌کنند که تعدادی از کشورهای خلیج فارس با هدف از بین بردن تهدید ایران در چارچوب پروژه «ایران هراسی» که آمریکا به راه انداخته بود، ترامپ را تحریک به جنگ با تهران کردند.

با وجود اینکه صحت این گزارش‌ها تایید نشده، اما غیر قابل انکار است که کشورهای خلیج فارس واقعاً درگیر این جنگ بودند؛ به طوری که هم هدف حملات انتقام جویانه ایران به پایگاه‌های آمریکا در این کشورها قرار گرفتند و هم گاهی خودشان در حملات به ایران شرکت کردند.

دونالد ترامپ نه تنها کشورهای خلیج فارس و سایر کشورهای عربی را در تحمل بار این جنگ درگیر کرد؛ بلکه آنها را به ویژه در صورت توافق با ایران، به انجام تعهدات پس از جنگ نیز وادار ساخت. این امر بر اساس یک فرض بود: اینکه کشورهای خلیج فارس ذینفع پایان جنگ خواهند بود و بنابراین باید هزینه‌های بازسازی و تعمیر آنچه را که جنگ در ایران ویران کرده بود، متحمل شوند و در واقع غرامت ایران را بپردازند.

این در حالی است که ترامپ هنوز به جبران خسارت واشنگتن برای منابعی که به این جنگ اختصاص داده بود، نپرداخته است. این سکوت به معنای عدم وجود این جنبه نیست؛ برعکس، هزینه جنگ ناگزیر بر عهده کشورهای خلیج فارس خواهد بود و نیازی به طرح علنی آن نیست، زیرا این یک امر بدیهی بوده و اصلاً نیازی به بحث درباره آن وجود ندارد و آمریکا هزینه‌های جنگ را از این کشورها خواهد گرفت.

آمریکایی‌ها بخاطر اسرائیل می‌میرند

در یک زمینه دیگر، از آنجا که این جنگ از نظر جهت‌گیری و هویت، اسرائیلی است، ترامپ تلاش می‌کند تلفات انسانی، چه زخمی و چه کشته، را در میان صفوف ارتش آمریکا پنهان کند. آمار رسمی ایالات متحده تنها حدود ۱۰۰ زخمی و حداکثر ۱۸ کشته را اعلام می‌کند. با این حال، افشاگری‌ها و روزنامه‌نگاری تحقیقی، ارقام نگران‌کننده‌ای را فاش می‌کند که به ۸۰۰ کشته و زخمی می‌رسد.

این بدان معناست که جنگ ایالات متحده علیه ایران، که با تحریک اسرائیل آغاز شد و عمدتاً به نفع آن ادامه دارد، نه تنها به ضرر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس - مردم، دولت‌ها، حاکمیت، جایگاه و اقتصاد آنها - تمام می‌شود، بلکه هزینه‌های آن نیز مستقیماً توسط شهروندان آمریکایی که نه تنها برای حمایت از اسرائیل مالیات می‌پردازند، بلکه فرزندان خود را نیز برای مرگ در راه اسرائیل می‌فرستند، پرداخته می‌شود.

برچسب ها: قطر ، نتانیاهو ، اسرائیل
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