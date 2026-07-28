جوان آنلاین: رسانه های عراقی گزارش دادند که بامداد سه شنبه محل استقرار نیروهای تروریستی کُرد تجزیه طلب مخالف ایران و پایگاههای نظامیان آمریکایی در اربیل و سلمیانیه در اقلیم کردستان عراق مورد حملات پهپادی قرار گرفت.

در این زمینه خبرگزاری شفق نیوز گزارش داد که همزمان با پرواز هواپیماهای جنگی ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا که مشغول رهگیری پهپادها بودند، صدای چندین انفجار در اربیل شنیده شد.

یک منبع محلی به خبرگزاری شفق نیوز گفت که همزمان با پروازهای هواپیماهای جنگی ائتلاف بین المللی که پهپادها را در آسمان منطقه خلیفان رهگیری می‌کردند، صدای چندین انفجار در مناطق مختلف اربیل شنیده شد.

این منبع افزود که گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که پهپادها قبل از رهگیری و سرنگونی، به سمت کنسولگری آمریکا در اربیل در حرکت بودند.

شفق نیوز افزود که تاکنون هیچ گزارش فوری از تلفات یا خسارات مادی ناشی از این حملات گزارش نشده است.

شبکه اخبار عراق نیز گزارش داد که پهپادها تلاش می‌کنند پایگاه آمریکایی برج ۲۲ در نزدیکی مرز سوریه و اردن را بمباران کنند و تلاش‌ها برای رهگیری آنها در حومه حمص سوریه جریان دارد.

این شبکه همچنین از وقوع چندین انفجار در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل خبر داد.

شبکه اخبار عراق به نقل از منابع عربی از حمله به مواضع تروریست‌های تجزیه‌طلب در اربیل عراق نیز خبر داد.

شبکه المیادین نیز از وقوع انفجارهایی در آسمان خلیفان و فعال شدن سامانه دفاعی آمریکا در اربیل خبر داد.

کانال تلگرامی فلسطین آلان نیز نوشت که انفجارهای مهیبی اربیل را لرزاند، جایی که پایگاه های متعلق به سازمان‌های پژاک و کومله هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند.

گزارش‌ رسانه های عراقی همچنین حاکی از شنیده شدن صدای انفجار در دهوک عراق است.

منابع عراقی گزارش دادند که بیش از ۷ انفجار در حومه اربیل، مقر گروه های تجزیه‌طلب و تروریستی مخالف جمهوری اسلامی ایران را لرزاند.