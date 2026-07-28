اخراج دیپلمات روس از رومانی در پی سرنگونی ۳ پهپاد

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه رومانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک دیپلمات روس را به دلیل آنچه «نقض مکرر حریم هوایی» این کشور خوانده، عنصر نامطلوب شناخته و از این کشور اخراج می‌کند.

بر اساس این بیانیه، وزارت خارجه رومانی، «ولادیمیر لیپایف» سفیر روسیه در بخارست را در ارتباط با «نقض‌های مکرر حریم هوایی رومانی بین روزهای ۲۴ تا ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶ که طی آن ارتش رومانی سه پهپاد نقض‌کننده حریم هوایی خود را سرنگون کرد»، احضار نمود.

به گزارش خبرگزاری تاس، طرف رومانیایی در این دیدار، مراتب «اعتراض شدید» خود را به رئیس هیئت دیپلماتیک روسیه ابلاغ کرد. همچنین یک یادداشت شفاهی به سفیر روسیه تسلیم شد که بر اساس آن، یکی از دیپلمات‌های روس باید ظرف مدت پنج روز خاک رومانی را ترک کند.

در پی این تنش، رومانی همچنین سفیر خود در مسکو را برای انجام مشورت به بخارست فراخوانده است.