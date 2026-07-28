ارتش اشغالگر مدعی رهگیری حمله پهپادی در مرز اردن شد

جوان آنلاین:گزارش‌های رسانه‌های عبری حاکی از آن است که ارتش رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه مدعی شد نیروی هوایی اندکی پیش یک پهپاد را در مرز اردن قبل از عبور از مرز رهگیری کرد.

ارتش اسرائیل می‌گوید در حال بررسی محل پرتاب آن است.

به گزارش الجزیره، ارتش اشغالگر در حالی مجددا مدعی حملات پهپادی به اراضی اشغالی در مرز اردن شده که روز گذشته نیز سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد ارتش دو پهپاد را در منطقه مرزی با اردن شناسایی و رهگیری کرد.

طبق گزارش الجزیره، این سخنگو افزود این پهپادها وارد حریم هوایی اراضی اشغالی نشدند و تحقیقاتی درباره منشأ شلیک این پهپادها وجود دارد.