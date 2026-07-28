جوان آنلاین: ژائو کانسلو که تابستان امسال به همراه تیم ملی فوتبال پرتغال در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشت، فردا (چهارشنبه) و پس از پایان تعطیلات خود به جمع شاگردان سیمونه اینزاگی اضافه خواهد شد تا تمرینات آمادهسازی برای فصل جدید را آغاز کند.
بر اساس گزارش روزنامه الریاضیه عربستان؛ آینده این مدافع باتجربه در الهلال همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و مدیران باشگاه در حال حاضر آماده بررسی هرگونه پیشنهاد رسمی برای جذب این بازیکن هستند و احتمال جدایی او پیش از پایان پنجره نقلوانتقالات تابستانی وجود دارد.
تمایل خود کانسلو به ترک الهلال نیز یکی از عوامل اصلی اتخاذ این موضع از سوی مدیران باشگاه بوده است. به همین دلیل، الهلال مخالفتی با فروش این مدافع پرتغالی ندارد و در صورت دریافت پیشنهادی که از نظر مالی رضایتبخش باشد، حاضر است یک سال باقیمانده از قرارداد او را واگذار کند.
کانسلو در تابستان ۲۰۲۴ و پس از توافق با منچسترسیتی با قراردادی سه ساله که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد، به الهلال پیوست. جذب او یکی از مهمترین خریدهای این باشگاه در پروژه تقویت ترکیب برای حضور در رقابتهای داخلی و آسیایی محسوب میشد.
این مدافع ۳۲ ساله در طول حضورش در الهلال در مجموع ۴۵ مسابقه در تمامی رقابتها به میدان رفت و علاوه بر به ثمر رساندن سه گل، ۱۴ پاس گل نیز به ثبت رساند. کانسلو در ادامه، نیمفصل دوم فصل گذشته را به صورت قرضی در بارسلونا سپری کرد. او در ترکیب آبیواناریها ۲۳ بار به میدان رفت، دو گل به ثمر رساند و سه پاس گل داد.
اکنون، در حالی که کانسلو خود را برای بازگشت به تمرینات الهلال آماده میکند، آینده حرفهای این مدافع پرتغالی به یکی از موضوعات مهم پنجره نقلوانتقالات تابستانی تبدیل شده است. باید دید آیا او فصل جدید را با پیراهن الهلال آغاز میکند یا مدیران باشگاه با دریافت پیشنهاد مناسب با جدایی یکی از باتجربهترین مدافعان خود موافقت خواهند کرد.