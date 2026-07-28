لایحه مقابله با جنایات بین المللی در دستور کار امروز مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه یک‌فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی می‌پردازند.

جوان آنلاین: مجلس شورای اسلامی امروز جلسه علنی خود را به‌صورت وبیناری برگزار می‌کند و نمایندگان در جریان این نشست، به ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه یک‌فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی خواهند پرداخت.

همچنین به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز رسیدگی خواهد کرد.

رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی و رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز در دستور کار نماینده‌ها قرار دارد.

در نشست روز گذشته صحن علنی مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» مورد بررسی قرار گرفت، در این نشست، مواد ۲ و چهار لایحه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و ماده ۳ برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

همچنین ماده پنج لایحه مذکور با پیشنهاد اصلاح کل یکی از نمایندگان پس از ارائه نظر نمایندگان موافق و مخالف، نماینده دولت و همچنین نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید.