هشدار روسیه درباره نزدیک شدن اتحادیه اروپا به خط قرمزها

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد که کشورهای اروپایی با حرکت در مسیر نظامیسازی این قاره، به نقطه بسیار خطرناک و غیرقابل بازگشتی نزدیک میشوند. او تأکید کرد، تلاش برای تضعیف همکاریهای انرژی روسیه با شرکای خود از طریق تحریمها، آن هم در شرایطی که تنگه هرمز با مشکلاتی روبهرو است، موجب بیثباتی در کل بازارهای جهانی خواهد شد.
این دیپلمات همچنین از واشنگتن خواست تا قبل از مطرح کردن ایدههای جدید، وضعیت توافقات صورت گرفته در نشست سران آنکوریج را روشن کند. زاخارووا این اظهارات را شب گذشته، دوشنبه، در نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران رسانههای غربی بیان کرد.
روسیه بهزودی به بیستویکمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا پاسخ خواهد داد
سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو بهزودی تدابیر متقابل خود در پاسخ به بیستویکمین بسته تحریمهای ضدروسی اتحادیه اروپا را اعلام خواهد کرد. او تلاشهای اتحادیه اروپا برای بازنویسی سازوکارهای تحریمی، از جمله اعمال محدودیت علیه کشتیهایی که ادعا میشود به «ناوگان سایه» تعلق دارند، را بیمعنا توصیف کرد و هشدار داد که محدودیتهای اعمال شده اتحادیه اروپا علیه بخش سوخت و انرژی روسیه، تغییری در سیاست خارجی این کشور ایجاد نخواهد کرد، اما به امنیت انرژی جهان آسیب خواهد رساند.
شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۳ جولای، بیستویکمین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کرد که شامل محدودیتهایی علیه ۴۸ فرد، ۱۷۰ سازمان، ۹۴ بانک روسی و مؤسسه مالی بزرگ این کشور است.
بروکسل با اعمال تحریمها خود را در چالهای بدون راهخروج دفن کرده است
ماریا زاخارووا ابراز عقیده کرد که بروکسل با اعمال محدودیتهای جدید علیه روسیه، بهطور کامل امکان هرگونه مانور را از خود سلب کرده است. این دیپلمات گفت: «آنها این چاله را برای ما کنده و باز هم میکنند، ولی فراموش کردهاند که هر از گاهی باید نگاهی هم به بالا بیندازند و اگر این کار را میکردند، میدیدند که مدتهاست خودشان را در این چاله دفن کردهاند و دیگر بدون دستی که از بالا به سویشان دراز شود، هیچ امکانی برای بیرون آمدن از آنجا ندارند.»
به عقیده او، وضعیت مربوط به محدودیتهای نفتی «به یک مضحکه تبدیل شده»، زیرا بروکسل ناچار شده در حین اجرای آن، مقررات خود را نیز بازنویسی کند و توضیح داد: « اتحادیه اروپا با تثبیت سطح کنونی سقف قیمت نفت برای یک سال آینده موافقت کرده است تا از افزایش خودکار آن در نتیجه شرایط بازار جلوگیری کند.
زاخارووا تأکید کرد، چنین اقداماتی نشاندهنده فقدان توانایی فکری طراحان آن است. به گفته وی، تدابیر اتخاذشده تغییری در سیاست خارجی روسیه ایجاد نخواهد کرد، اما به امنیت انرژی جهان آسیب خواهد رساند، موضوعی که مسئولان بروکسل هیچ توجهی به آن ندارند.
روسیه برای حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک بحران اوکراین آمادگی دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این نشست خبری همچنین اعلام کرد که طرف روسی هرگز از حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک بحران اوکراین صرفنظر نکرده و همچنان برای این مسیر آمادگی دارد.
ماریا زاخارووا گفت: «ما از جانب خود، آمادگی برای حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک بحران اوکراین که هرگز از آن صرفنظر نکردهایم، را تأیید میکنیم. هیچکس هرگز از این موضوع صرفنظر نکرده است. ولی این روند باید بر پایه تفاهمهای حاصلشده، از جمله در نشست سران آلاسکا انجام شود.»
استقرار سلاح هستهای در ژاپن با واکنش سخت روسیه روبهرو خواهد شد
سخنگوی وزارت خارجه روسیه هشدار داد که در صورت استقرار احتمالی سلاح هستهای خارجی در ژاپن، برخی کشورهای همسایه، از جمله روسیه، واکنشی سخت نشان خواهند داد و این اقدام نه به تقویت، بلکه به تضعیف جدی امنیت توکیو منجر خواهد شد.
ماریا زاخارووا در واکنش به اظهارات اخیر وزیر دفاع ژاپن درباره ضرورت آغاز بحث عمومی و علنی پیرامون سلاح هستهای، از توکیو خواست گفتوگویی عمومی مشابه درباره حفظ یاد و خاطره رویدادهای غم انگیز ۸۰ سال پیش نیز برگزار کند. او این سئوال را نیز مطرح کرد که چرا مقامات توکیو درباره اینکه کدام کشور و چگونه این سلاح کشتار جمعی را علیه مردم غیرنظامیی در ژاپن به کار برد، بحث عمومی به راه نمیاندازند. زاخارووا در پایان از رهبران ژاپن خواست درسهای جنگ جهانی دوم را به یاد آورند.
به گفته این دیپلمات، توکیو باید از برنامههای خطرناک برای نظامیسازی منطقه دست بردارد و بهطور کامل به مسیر توسعه صلحآمیز و عملگرایانه کشور بازگردد.
وزارت خارجه روسیه در اوایل جولای اعلام کرده بود که رسانههای ژاپنی احتمال حمله به مناطق شرق دور روسیه را در صورت استقرار موشکهای دوربرد در ژاپن یا حضور بمبافکنهای آمریکایی در پایگاههای این کشور بررسی میکنند. در این بیانیه آمده بود، چنین مطالبی با احتمال تقویت توان نظامی ژاپن و امکان استقرار تسلیحات و زیرساختهای نظامی آمریکا در این کشور مربوط میشود.