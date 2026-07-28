کنایه رئیس جمهور الجزایر به یک «کشور عربی کوچک»

رئیس جمهور الجزایر با کنایه نسبت به یک کشور عربی کوچک از سیاست های خون بار آن انتقاد کرد.

جوان آنلاین: عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر تاکید کرد که یک کشور عربی کوچک سیاست های منفی در قبال دیگر کشورها دارد و هر کجا که پایش را می گذارد خون می ریزد.

وی اضافه کرد که الجزایر، مصر و عربستان در یک جبهه قرار دارند. جهان عرب شاهد شکاف های زیادی است و ما نمی خواهیم به این شکاف ها دامن بزنم وگرنه روابطمان را از مدت ها قبل با این کشور کوچک قطع می کردیم چرا که چیزی جز خون ریزی از این کشور برنمی آید.

پیشتر نیز در ادامه تنش ها میان الجزایر و امارات، خطوط هوایی الجزایر اعلام کرده بود که پروازهای خود به شهر دوبی را کاهش می دهد.

خطوط هوایی الجزایر همچنین اعلام کرد که در مقابل پروازها به آسیا و پایتخت کشورهای عربی را افزایش خواهد داد.

همچنین الجزایر اعلام کرده بود که به صورت رسمی اقدامات لازم را برای لغو توافق خدمات هوایی که از سال ۲۰۱۳ با امارات امضا شده آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، اقدام الجزایر علیه امارات ابعاد سیاسی و اقتصادی ویژه ای دارد که نشان دهنده تحول ملموس در مسیر روابط میان دو کشور است.