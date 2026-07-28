تنش میان واشنگتن و پاریس؛ هیئت آمریکا نشست شورای امنیت را ترک کرد

با افزایش تنش میان واشنگتن و پاریس، هیئت آمریکا در زمان سخنرانی نماینده فرانسه، نشست شورای امنیت سازمان ملل را ترک کرد.

جوان آنلاین: با آغاز سخنرانی نماینده فرانسه در نشست شورای امنیت سازمان ملل هیئت آمریکا این نشست را ترک کرد چرا که فرانسه پیشتر آمریکا را در زمینه حقوق بشر با کره شمالی و روسیه مقایسه کرده بود.

دن نگریا، معاون نماینده آمریکا گفت: یکی از اعضای این شورا تظاهر به بی‌احترامی اخلاقی می‌کند و طوری رفتار می‌کند که انگار دارد برای همه در مورد هر موضوعی سخنرانی می‌کند، چه درگیری‌ای که امروز هنوز در مورد آن بحث می‌کنیم (اوکراین) و چه مسائل مربوط به صلح و امنیت، مانند حقوق بشر. به همین دلیل است که ما در جریان سخنرانی فرانسه از نشست خارج شدیم.

این تنش از آن جایی آغاز شد که مجمع عمومی سازمان ملل در روز جمعه به رأی‌گیری درباره تمدید مأموریت فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پرداخت. آمریکا به همراه ۹ دولت دیگر از جمله روسیه، کره شمالی، نیکاراگوئه و مالی با این تمدید مخالفت کرد.

نمایندگی فرانسه در سازمان ملل نیز واکنش نشان داد و اعلام کرد که آمریکا زمانی الگوی نمونه‌ای در حوزه حقوق بشر بود! اما اکنون دیگر چنین نیست. امروز این کشور در کنار کره شمالی، نیکاراگوئه، مالی و روسیه به حاشیه رانده شده و دیگر کشورها به آن توجه نمی‌کنند.