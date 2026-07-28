کد خبر: 1371328
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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

اکونومیست: گزینه‌های آمریکا مقابل ایران محدود و پر هزینه است

اکونومیست نشریه اکونومیست به محدود بودن گزینه های آمریکا در قبال ایران و هزینه های سنگین تجاوزات علیه کشورمان اذعان کرد.

جوان آنلاین: نشریه اکونومیست گزارش داد که گزینه های آمریکا برای حمله گسترده علیه ایران محدود است. از سر گیری حملات هوایی علیه تأسیسات هسته ای ایران یا گسترش حمله به زیرساخت های این کشور می تواند باعث افزایش دامنه جنگ و هزینه های آن شود.

در این گزارش آمده است: در نهایت نیز هیچ تضمینی برای پایان یافتن جنگ یا عدم تبدیل شدن آن به یک جنگ طولانی مدت وجود ندارد.

اکونومیست اضافه کرد: گزینه حمله زمینی نیز در سایه واکنش ایران و گسترش دامنه جنگ خطر بیشتری نسبت به دیگر گزینه ها دارد.

پیشتر نیز وال استریت ژورنال اعتراف کرد که آمریکا با چالش کمبود ذخایر موشک های رهگیری سامانه های پدافندی رو به رو است. این در حالی است که ایران همچنان ذخایر عظیمی از موشک های بالستیک و پهپادها در اختیار دارد.

برچسب ها: اکونومیست ، امریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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