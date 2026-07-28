حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه لبنان و انفجارهای پی در پی در جنوب این کشور همچنان ادامه دارد.

جوان آنلاین: توپخانه رژیم صهیونیستی بلندی های علی الطاهر در نبطیه واقع در جنوب لبنان را زیر آتش گرفت.

همچنین گزارش هایی در خصوص وقوع چند انفجار در اطراف القنطره، مرکبا در مرجعیون و دیر سریان منتشر شده است.

روز گذشته نیز اشغالگران صهیونیست دست کم سه انفجار شدید و پی در پی در منطقه کفر تبنیت را رقم زدند.

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی باعث وقوع یک انفجار در مجل زون و المنصوری واقع در صور شد.

در کنار این انفجارها حملات رژیم صهیونیستی علیه خانه های شهروندان لبنانی در جنوب این کشور و به آتش کشیدن آنها نیز ادامه دارد.

با وجود این تجاوزات، مقامات غربگرای دولت لبنان به جای محکوم کردن رژیم صهیونیستی به دنبال خلع سلاح حزب الله هستند.