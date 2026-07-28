صادرات نفت عربستان از دریای سرخ با اختلال جدی مواجه است

یک نشریه تخصصی از کاهش شدید تردد نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ پس از اعلام محاصره دریایی یمن خبر داد و هشدار داد که اختلال در مسیر صادرات عربستان هزینه‌های حمل‌ونقل را به شدت افزایش می‌دهد.

جوان آنلاین: مجله تخصصی لویدز لیست اعلام کرد که تردد نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ تقریباً متوقف شده و از ۲۳ ژوئیه (۱ مرداد) تاکنون هیچ نفتکش حامل نفت خام در این مسیر ثبت نشده است.

این مجله همچنین گزارش داد که دست‌کم ۱۱ نفتکش در نزدیکی بندر ینبع عربستان، پس از اعلام محاصره دریایی از سوی یمن، سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کرده‌اند.

لویدز لیست در ادامه هشدار داد که اختلال در مسیر صادرات نفت عربستان از طریق دریای سرخ، این کشور را با خطر استفاده از مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر برای صادرات نفت روبه رو خواهد کرد.

همچنین شرکت «سنتینل-۲»، متخصص در تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، اعلام کرد که تصاویر ثبت‌شده، وجود دود و خسارت در تأسیسات فرآوری نفت بقیق در شرق عربستان را نشان می‌دهد.