جان دادن بیماران یمنی به دلیل محاصره ظالمانه عربستان سعودی

جوان آنلاین: عبدالله ثوابه رئیس مرکز ملی درمان بیماری های سرطانی در یمن تاکید کرد که آمار این بیماران از آغاز تجاوز عربستان سعودی به این کشور در سال ۲۰۱۵ به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: ما در سال ۲۰۱۵ تعداد چهار هزار و ۲۰۰ مورد جدید از سرطان و در سال جاری تعداد ۸ هزار و ۳۰۰ مورد جدید را ثبت کرده ایم. تعداد زیادی از بیماران در یمن به دلیل نبود دارو در پی بسته شدن فرودگاه صنعا جان خود را از دست می دهند.

ثوابه تاکید کرد: دارویی که قبلا به صورت طبیعی بعد از ۳ ماه به دست ما می رسید اکنون بعد از هشت الی ۱۲ ماه به دست ما می رسد و تاریخ برخی از آنها نیز منقضی می شود. در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار بیمار یمنی نیاز به درمان خارج از کشور دارد.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی با محاصره ظالمانه فرودگاه صنعا باعث وخامت اوضاع انسانی در یمن شده است.