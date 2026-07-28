وزارت دفاع یمن: ریاض به جای فرافکنی، محاصره را پایان دهد

یک مقام وزارت دفاع یمن با رد ادعاهای اخیر عربستان مبنی بر حمله از خاک عراق به تأسیسات نفتی این کشور، این اظهارات را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی سامانه‌های دفاعی این کشور دانست.

جوان آنلاین: یک مقام وزارت دفاع یمن در گفتگو با خبرگزاری سبا این کشور اعلام کرد که اظهارات وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه عربستان، تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست سامانه‌های این کشور در شناسایی پهپادهای یمنی است.

وی اظهار کرد که یمن طی سال‌های گذشته در دوره کاهش تنش در برابر نقض‌های مکرر از سوی عربستان صبر پیشه کرده است.

این منبع افزود که عربستان باید به حاکمیت و استقلال یمن احترام بگذارد و مسئولیت پیامدهای هرگونه نقضی را که مرتکب می‌شود، بپذیرد.

وی همچنین تأکید کرد که عربستان باید با بازگشایی فرودگاه‌ها و بنادر و تسهیل روند تجارت، به محاصره مردم یمن پایان دهد.

این منبع در پایان خواستار آزادی اسرا، احترام به حاکمیت یمن و فراهم شدن امکان بهره‌برداری مردم یمن از منابع و ثروت‌های کشورشان در جهت پرداخت حقوق و ارائه خدمات شد.

عضو انصارالله: اتهامات علیه عراق، تلاشی برای فرار از مسئولیت محاصره یمن است

«ضیف‌الله الشامی»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن نیز گفت که اظهارات اخیر مقام‌های سعودی نشان‌دهنده سردرگمی این کشور پس از حملات نیروهای مسلح یمن به جیزان و ینبع است.

وی همچنین اعلام کرد که متهم کردن ایران و دیگر طرف‌ها از سوی عربستان، تلاشی برای فرار از مسئولیت این کشور در قبال محاصره یمن است.

الشامی در ادامه اظهارات مقامات سعودی مبنی بر این که حمله به تأسیسات نفتی این کشور از منشأ عراق صورت گرفته را تلاشی نافرجام برای اعمال فشار بر دولت عراق در پرونده سلاح گروه‌های مقاومت و در راستای رویکرد آمریکا و مشابه آنچه در لبنان در جریان است، دانسته است.

عضو شورای عالی سیاسی یمن: وعده ما به دشمنان، شکستی سنگین است

محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن نیز در این باره اعلام کرد که بمباران تجاوزکارانه آمریکا و عربستان به یمن و محاصره سال‌های طولانی نتوانست مردم و نیروهای ما را از دفاع و توسعه بازدارد.

وی با هشدار به مقامات سعودی گفت: هر چه نبرد طولانی‌تر شود ما قوی‌تر و پیشرفته‌تر می‌شویم و وعده ما به دشمنان، شکستی سنگین است.