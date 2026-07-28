پیش بینی حضور ۶ میلیون زائر ایرانی در مراسم اربعین

جوان آنلاین: «محسن اسماعیل ساغرچی» در گفت وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) افزود:‌ روابط برادرانه و همبستگی بین مردم عراق و ایران در میزان مشارکت مورد انتظار تاثیرگذار است و پیش بینی می کنیم که احتمالا" امسال بین پنج تا ۶ میلیون نفر زائر ایرانی در مراسم پیاده روی اربعین شرکت کنند.

وی افزود که در سفر «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه به عراق، در مورد ارائه پشتیبانی لجستیکی و اجرای اقدامات لازم در داخل عراق با مقامات و دستگاههای مربوطه این کشور هماهنگی شد.

مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت ایران در عراق اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران با حدود سه هزار موکب خدماتی در عتبات عالیات، در طول مراسم زیارت اربعین مشارکت خواهد کرد.

وی افزود که استانداران نجف و کربلا متعهد شده‌اند که سهمیه سوخت موکب‌های ایرانی را تامین کنند، علاوه بر آن، انواع پشتیبانی لجستیکی لازم برای خدمت‌رسانی به زائران ایرانی را نیز ارائه خواهند داد.