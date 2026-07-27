قدردانی رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا از مالک باشگاه تراکتور

جوان آنلاین: از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، در نامه رئیس فدراسیون اسپانیا آمده است: از طرف فدراسیون سلطنتی فوتبال اسپانیا و همچنین از جانب شخص خودم، از پیام تبریک شما به مناسبت قهرمانی ما در جام جهانی صمیمانه تشکر میکنم. موفقیتی که اکنون به بخشی از تاریخ و افتخار همه مردم اسپانیا تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: پیام ارزشمند شما را به بازیکنان، کادر فنی، تمامی اعضا و کارکنان فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) و البته هوادارانی که این جام جهانی را با شور، امید و غروری مثالزدنی تجربه کردند، منتقل خواهم کرد.
وی تاکید کرد: این رقابتها بار دیگر نشان داد که فوتبال چه ظرفیت بزرگی برای متحد کردن مردم دارد. در طول این هفتهها، همگی شادیای جمعی را تجربه کردیم که فراتر از مرزهای ورزش بود.
لوزان آبال گفت: همانطور که اعلیحضرت پادشاه در مراسم رسمی استقبال از تیم ملی فرمودند: «وقتی اسپانیا بازی میکند، همه ما بازی میکنیم.» و باور دارم که این یکی از بزرگترین پیروزیهای این تیم بود؛ اینکه میلیونها نفر احساس کردند نماینده آنها در میدان حضور دارد و به تیمی افتخار کردند که با تعهد، تلاش و حس تعلق خاطر رقابت کرد.
وی خاطرنشان کرد: ما همچنان تلاش خواهیم کرد تا فوتبال کشورمان همواره مایه افتخار همه مردم باشد. بار دیگر از همراهی شما و از اینکه شادی کسب دومین ستاره را با ما سهیم شدید، صمیمانه سپاسگزاریم.