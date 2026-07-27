کد خبر: 1371291
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
غلامرضا صادقیان

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

1 یک پرسش عام وجود دارد که گریبان همگان را گرفته است و به‌ویژه از روزنامه‌نگاران زیاد پرسیده می‌شود، در هر کوی و برزن و در فرسته‌ها و نقل‌قول‌های مجازی: «آخر جنگ چه خواهد شد»؟

یک پرسش عام وجود دارد که گریبان همگان را گرفته است و به‌ویژه از روزنامه‌نگاران زیاد پرسیده می‌شود، در هر کوی و برزن و در فرسته‌ها و نقل‌قول‌های مجازی: «آخر جنگ چه خواهد شد»؟
هرچند بر گردن پرسشگران تقصیری و حرجی نیست، ولی افتادن و افکندن در دام این پرسش، ویرانگر و خطای بزرگ افتادگان و خطای نابخشودنی کسانی است که دیگران را در دام می‌افکنند، زیرا در روز‌های جنگ، امید از دانستن آینده به دست نمی‌آید، از خوب‌زیستن در دل آینده‌ای نامعلوم به دست می‌آید. 
بی‌خبری لزوماً خبر بدی نیست. بسا گشایش‌های تاریخ که از دل آینده‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر بیرون آمد. علاوه‌بر تجربه‌ی ملت‌های دیگر، ما باور‌های دینی و توسل و «انجام وظیفه به قصد تقرب» داریم. برای چنین باورمندانی آنچه آرامش می‌آورد، دانستن وظیفه‌ی امروز است، نه پیش‌بینی قطعی آینده. همین نامعلومی آینده است که امید را زنده نگه می‌دارد. اگر پایان جنگ از پیش معلوم بود، دیگر تصمیم‌ها، تدبیر‌ها و فداکاری‌ها معنایی و کارکردی نداشت. 
می‌دانیم که ذهن آدم‌ها تحمل ابهام را ندارد و در شرایط بحرانی، روایت‌های ساده و پیش‌بینی‌های قطعی را بدون شواهد کافی می‌پذیرد، زیرا تحمل یک یقین نادرست، برای بسیاری آسان‌تر از زیستن با عدم‌قطعیت است. ولی هیچ‌کس- هیچ‌کس یعنی حتی فرد خاص و مطلع- نمی‌تواند با قطعیت بگوید آینده چه خواهد شد. پیش‌بینی قطعی در مسائل انسانی، کاری علمی نیست زیرا شاخص‌های تأثیرگذار بی‌شمارند و محاسبه‌پذیر نیستند. ما فقط می‌توانیم با احتمال سخن بگوییم و فقط احتمال برخی رخداد‌ها را بیشتر بدانیم. 
ما نسبت به سیستم‌های پیچیده، ناتوان و نادانیم. سرنوشت جنگی که برخلاف برخی جنگ‌های قبلی امریکا، تمامی جهان را با شدت و ضعف درگیر کرده است، با واکاوی یک یا چند یا حتی صد‌ها وجه و ابعاد آن هم پیش‌بینی‌پذیر نیست. 
آینده‌ی این جنگ با هزاران متغیر گره خورده است. برخی این روز‌ها مسئله‌ی چین را مطرح می‌کنند و جنگ ترامپ با ایران را در ذیل جنگ آینده و پنهان امریکا با چین می‌برند. برخی آن را به تصمیمات پشت در‌های کرملین می‌رسانند. در پنج ماه اخیر مواردی دیگر را شنیدیم، مانند انتخابات کنگره، قیمت نفت، خطا‌های استراتژیک نظامیان و سیاستمداران، مسائل داخلی اقتصاد، خیانت دوستان راهبردی، خیانت همسایگان، دعوا‌های جناحی، حتی آب‌وهوا. مثلاً می‌گویند الان جنوب گرم است، به‌موقع حمله خواهند کرد. 
فهرست شاخص‌ها بسیار طولانی و فکرکردن به آن آشوبناک است و فرسایش روحی می‌آورد. بسیار دیده و شنیده‌ام که مردم از این آشوب ذهنی خود سخن می‌گویند. این آشفتگی، خواه آگاهانه طراحی شده باشد یا نه، در عمل به سود دشمن تمام می‌شود و بخشی از اهداف دشمن همین کاهش تاب‌آوری مردم است، حالا چه اقتصادی و چه فقط ذهنی. 
به‌رغم چنین وضعیتی عجیب است که تحلیلگران علاقه دارند با این ادعا که «تحلیل یعنی وزن‌دادن به متغیرها» یک یا دو مورد از عوامل دخیل در سرنوشت جنگ را برجسته و به نوعی تحلیل اختصاصی خود را رو کنند! مشکل البته خود آن تحلیل اختصاصی نیست، مشکل فروختن احتمال به جای قطعیت است. نمی‌توان یک کلید را گشاینده‌ی قفل‌های آینده جنگ معرفی کرد. این کار فقط ابهام انتظار پایان جنگ را بیشتر می‌کند و مخاطبان را قربانی فرسودگی روانی و فلج تصمیم‌گیری می‌کند زیرا یک ذهن سالم، فقط به‌قدر امکان‌پذیری یک تهدید فکر می‌کند، ولی تحلیلگران اصرار دارند مخاطبان خود را در تعیین قطعیت غرق کنند. 
گاهی یک مجری تلویزیون یا یک تحلیلگر خودعاقل‌پندار جامعه‌ای را درگیر گمانه‌زنی دائمی درباره‌ی سرنوشت جنگ می‌کند. این کار نتیجه‌اش فقط قطب‌بندی اجتماعی و تقویت نقشه‌ی دشمن در ایجاد فلج تحلیلی در مردم است. در مقابل، اغلب کسانی که هیاهوی فضای جنگ را نادیده می‌گیرند و توجه خود را بر اختیار و دارایی خود متمرکز می‌کنند، معمولاً آرامش بیشتری دارند. رهبر انقلاب اخیراً از مردم خواستند به مسئولان اعتماد و با هموطنان اتحاد کنند. اینها اختیارات و دارایی‌های ماست و اعتماد و اتحاد کنش هوشمندانه‌تری است. 
فضای مجازی را نگاه کنید! کسی از بمب اتمی که برای ما یا انداختن در کوه‌کلنگ کنار گذاشته‌اند، می‌گوید، دیگری از جنگ سوم جهانی، آن دیگری از هجوم تمامی همسایگان از شرق و غرب و جنوب و شمال به ایران در نقشه‌ی هفته‌ی آتی امریکا!
اینجا بحثی از قضا و قدر و جبر و اختیار نیست، فقط بحث از آن چیزی است که خداوند در دست قدرت و اختیار ما قرار داده و «برای نوع انسان هیچ‌چیز نیست مگر آنچه با سعی و تلاش خود به دست آورد». 
از مولا علی آموخته‌ایم که فرصت بین دو عدم را غنیمت بدانیم، یعنی گذشته‌ای که گذشت و نیست و آینده‌ای که معلوم نیست که چیست و کجاست، ارزش فکرکردن ندارد. 
ذهن‌ها را نباید به بهای جنگ احتمالی فروخت. سهم ما در سرنوشت جنگ، کیفیت رفتار و کنش جمعی ماست. از حدس و گمان من و تو ما را چه حاصل؟! به جای پیش‌بینی آینده، برای وقایع مختلف آماده باشید.

سردبیر

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: روزنامه نگاران ، رسانه ، جنگ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

کلنگ بمب را می‌زنید!

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

پادوی حقیر نتانیاهو!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

«محفل ستاره‌ها» آغاز یک مسیر تازه در برنامه‌سازی قرآنی است

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

تعرفه‌های رنگارنگ ترمز واردات خودرو را کشیده است 

رفتار دو دیپلمات فرانسه در تهران غیرقابل قبول است

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

کمال کامیابی نیا از فوتبال خداحافظی کرد

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

«شهادت رهبر» تربیت نسل نو را از روایت به واقعیت رساند

الزیدی: به ترامپ توصیه کردم به ایران حمله نکند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار