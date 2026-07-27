کد خبر: 1371270
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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
نایب رئیس مجلس در نطق پیش از دستور تبیین کرد

پیام بازدارندگی مجلس از تنگه هرمز تا دریای خزر 

1 نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با ترسیم چارچوبی از مواضع راهبردی جمهوری اسلامی در قبال تحولات منطقه، بر تداوم ایستادگی مجلس در حمایت از سیاست‌های کلان نظام تأکید کرد
جوان آنلاین: نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با ترسیم چارچوبی از مواضع راهبردی جمهوری اسلامی در قبال تحولات منطقه، بر تداوم ایستادگی مجلس در حمایت از سیاست‌های کلان نظام تأکید کرد و گفت: مجلس در موضوع تنگه هرمز «حتی یک قدم» از خواست ملت و رهبری عقب‌نشینی نخواهد کرد. حمیدرضا حاجی‌بابایی همچنین با معرفی تنگه هرمز به‌عنوان «قله اقتدار ایران» و هشدار نسبت به هرگونه تحرک در دریای خزر، پیام روشنی از تداوم سیاست بازدارندگی ایران در برابر امریکا و هم‌پیمانانش مخابره کرد. 
به گزارش خانه ملت، حمیدرضا حاجی‌بابایی در نطق پیش از دستور نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به بیعت حزب‌الله لبنان با رهبر مسلمانان جهان و فرمانده مقاومت، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، این بیعت را نماد استحکام امت اسلامی و جبهه مقاومت دانست و گفت: این رویداد آثار مهمی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی بر جای گذاشته و نشان داد امریکا و رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت ناچار به عقب‌نشینی شده‌اند. وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب در پاسخ به این بیعت افزود: جمهوری اسلامی ایران دفاع از مجاهدان مقاومت را سیاست راهبردی خود می‌داند و حفظ تمامیت ارضی لبنان و پایان کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی را نخستین شرط تفاهم‌نامه پایان جنگ تحمیلی با امریکا قرار داده است. 
نایب‌رئیس مجلس با استناد به بیانات رهبر انقلاب تأکید کرد که در شرایط کنونی، ملت‌های جهان راهی جز جهاد و مقاومت در برابر ظلم امریکا و رژیم صهیونیستی پیش روی خود ندارند و پایداری در این مسیر، زمینه‌ساز تحقق وعده الهی و نصرت مجاهدان خواهد بود. حاجی‌بابایی همچنین با یادآوری تأکیدات رهبر انقلاب درباره اداره کشور بر اساس خواست عمومی مردم، گفت حرکت در مسیر اراده ملت، راهبردی است که باید با قدرت و استقامت دنبال شود و جمهوری اسلامی در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها از این مسیر عقب‌نشینی نخواهد کرد. 
وی در ادامه، تنگه هرمز را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و اظهار داشت: همه باید بدانند که تصمیم‌گیری درباره تنگه هرمز بر اساس اراده ملت، رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی رقم خواهد خورد و مجلس به نیابت از مردم، حتی یک قدم از این مطالبه عقب‌نشینی نخواهد کرد. 
نایب‌رئیس مجلس با انتقاد از سیاست‌های امریکا در منطقه افزود: جمهوری اسلامی نباید اجازه دهد امریکا هر زمان که بخواهد جنگ را آغاز کند و هر زمان که اراده کرد آتش‌بس اعلام کند. به گفته وی، ایران باید با اقتدار در برابر این رویکرد بایستد و مانع از آن شود که امریکا نقش تعیین‌کننده در معادلات منطقه ایفا کند. وی با بیان اینکه رفتار امریکا در جنگ، صلح و حتی مذاکره ماهیتی یکسان دارد، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که واشنگتن همواره سیاست‌های خود را بر پایه فشار دنبال می‌کند و از همین رو، اراده ملت ایران مهم‌ترین عامل در خنثی‌سازی این سیاست‌ها و حفظ ابتکار عمل کشور خواهد بود. 
حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود، تنگه هرمز را «قله اقتدار ایران» توصیف و تأکید کرد این ظرفیت راهبردی، قدرت بزرگی برای ملت ایران ایجاد کرده است و صیانت از آن، بخشی از حفظ عزت و اقتدار ملی محسوب می‌شود. وی همچنین وحدت را کلید پیشرفت کشور دانست و با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر انسجام ملی، خاطرنشان کرد حرکت در مسیر وحدت و مقابله با استکبار جهانی، راهبردی است که باید با اتکا به خواست ملت دنبال شود. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با هشدار به «کارفرمایان اوکراین»، تصریح کرد: هرگونه شیطنت از سوی پیمانکاران آنان در منطقه و دریای خزر، با پاسخ پشیمان‌کننده ملت بزرگ ایران روبه‌رو خواهد شد. 
 
 اوکراین خواهد فهمید ایران بدهکار کسی نمی‌ماند
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در مطلبی در واکنش به ماجراجویی اوکراین علیه جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «حمله به ایران هرگز بی‌هزینه نبوده و نخواهد بود؛ امریکا و رژیم صهیونیستی این را به خوبی می‌دانند. اوکراین هم به زودی می‌فهمد که جمهوری اسلامی ایران بدهکار کسی نمی‌ماند. فهرست لشکر شکست‌خوردگان در حال طولانی‌تر شدن است!» روز شنبه سوم مردادماه ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد به چند کشتی تجاری ایران در دریایی خرز حمله موشکی کرد که بر اثر این حمله یک ملوان به شهادت رسیده و یک نفر دیگر زخمی شده است.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مجلس ، راهبرد ، ایران
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