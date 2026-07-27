مرحله جدید از جنگ امریکا علیه مردم ایران که از پنجم تیر ماه و به بهانه جلوگیری از تثبیت اقتدار ایران بر تنگه هرمز آغاز شد، اگرچه فرار ترامپ در عمل به تعهدات چندگانه امریکا در تفاهم‌نامه را نیز هدف گرفته بود، اما روز گذشته با اذعان فرمانده تروریست‌های سنتکام مبنی بر اینکه بمباران سواحل هرمز دیگر بازده عملیاتی ندارد و به پایان اثربخشی خود رسیده است، به عرصه‌ای دیگر از شکست متجاوزان امریکایی و صهیونیستی به خاک میهن اسلامی ایران تبدیل شده است. اگرچه شخص ترامپ به گونه‌ای دیگر به این شکست اعتراف کرده و سه روز پیش «سرسختی‌های ایرانی‌ها» را دلیل ناکامی امریکا دانسته بود.

اذعان به ناکامی در شکست اقتدار ایران در تنگه هرمز در حالی است که طی روز‌های اخیر تروریست‌های سنتکام با آغاز مرحله جدید از جنگ، از ترفند‌های مختلفی نظیر بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی، راه‌ها و پل‌ها، مراکز ارتباطی و... شهر‌های استان‌های جنوبی کشور در حاشیه خلیج‌فارس و تنگه هرمز به منظور تسلط بر تنگه هرمز یا حتی تصرف جزایر و بخش‌هایی از سرزمین ایران و البته با هدف بحران‌سازی داخلی و ایجاد نارضایتی اجتماعی و شکل‌گیری حرکت‌های مردمی مقابله با نظام استفاده کرده بودند و حتی ترامپ تهدید هم کرده بود که علاوه بر زدن زیرساخت‌های کشور یا حتی دریافت هزینه‌های کشتی‌ها و مراکز آسیب‌دیده از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، شکست اراده مقاومت نیرو‌های مسلح و مردم و مسئولان ما را هدف گرفته بود که البته ناکام ماند.

بر اساس تقاطع اطلاعات نظامی و اعترافات رسانه‌های امریکایی، اگرچه کاهش ذخایر رهگیری دفاع هوایی و شکست طرح‌های عملیاتی سنتکام برای بازگشایی تنگه هرمز به عنوان علل اصلی رکود در تهاجمات نظامی امریکا اشاره شده، ولی نشانگان دیگری چرایی شکست امریکا در این مرحله از جنگ را بیشتر توضیح می‌دهد. نشریه انگلیسی گاردین در تبیین چرایی تحول میدانی به نقل از کارشناسان نظامی می‌نویسد: پاسخ ایران به حملات امریکا نشان داد که ارتقای توان عملیاتی موشک‌های ایرانی با تغییر در فناوری و سخت‌افزار موشک‌ها منجر به تحول واقعی توان موشکی ایران شده است.

نشریه امریکایی وال‌استریت ژورنال نیز با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی از سرعت بالای بازسازی در ایران غافلگیر شده است، در گزارشی می‌نویسد: ایران بنا بر گفته مقام‌های اسرائیلی و غربی و همچنین بررسی تصاویر ماهواره‌ای، در مدت کوتاهی توانسته است زیرساخت‌هایی را که طی ماه‌های اخیر آسیب دیده بودند، بازسازی کند؛ از پایگاه‌های موشکی مستقر در اعماق کوه‌ها گرفته تا پل‌ها، بنادر و تأسیسات تولیدی. این روزنامه می‌افزاید: این روند بازسازی که سریع‌تر از انتظار بوده، موجب نگرانی برخی مقام‌های اسرائیلی شده است. به اعتقاد آنان، همین موضوع نشان می‌دهد که ایران با وجود بیش از ۲۰ هزار حمله در طول جنگ، همچنان از توان تاب‌آوری بالایی برخوردار است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «ران کوخاو»، فرمانده پیشین سامانه‌های پدافند هوایی و موشکی اسرائیل گفت ایران تنها ظرف چند روز پلی را که اسرائیل با سه بمب هدف قرار داده بود، تعمیر کرد؛ موضوعی که مقام‌های اسرائیلی را غافلگیر کرده و آنان را به تردید درباره اثربخشی اهداف انتخاب‌شده برای حملات واداشته است. او گفت: «ایران از توان صنعتی و ظرفیت بازسازی بسیار چشمگیری برخوردار است.» نکته‌ای که گزارش میدانی سخنگویان نیرو‌های مسلح ایران، به ویژه گزارش سخنگوی سپاه از میزان صدمات و تلفات وارده به دشمن در همین ایام کوتاه، گواه صادقی بر آن است.

در عرصه‌های دیگر نیز اهتمام دستگاه‌های اجرایی در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و ترمیم پل‌ها و راه‌ها و کارخانجات در ابطال راهبرد دشمن برای شکست اراده و مقاومت مردم ایران نقش بسزایی داشته است که در این میان انعکاس بازگشت سریع فولاد مبارکه به مدار تولید پس از آسیب‌های وارده در حملات اخیر، نمونه دیگر از تاب‌آوری صنعتی خوداتکایی و مدیریت بحران دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با این جنگ ناجوانمردانه دشمن است.

توانمندی‌ها و اقتدار دفاعی ایران در شکست راهبرد دشمن برای تسلط بر تنگه هرمز، جلوه دیگری از وحدت و انسجام ملی و تلاش‌های پیگیر مسئولان است که رهبر معظم انقلاب در پیام اخیرشان به‌مناسبت حماسه عظیم بدرقه امام شهید بر آن تأکید و با اشاره به اینکه ملت عزیز، با تداوم اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت، مشهود می‌باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی، هوشیار و فعال در میدان خواهند بود. ایشان در بخشی از این پیام به عنوان نقشه راه مواجهه و مقابله با دشمن تأکید کردند که: از جمله اصولی‌ترین امور در این برهه، اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در همه سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصه‌ها برای تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزت و استقلال ایران عزیز خصوصاً در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر امریکایی است. همان‌گونه که پیش از این مکرراً و مؤکداً تذکر داده شد، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی وظیفه همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یکپارچگی کشور، مهم‌تر و حساس‌تر است.