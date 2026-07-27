جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد، بهویژه فساد درونقوهای و تخلفات مسئولان، از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است، اعلام کرد هیچ حاشیه امنی برای مفسدان وجود نخواهد داشت. محسنیاژهای با تشریح راهبرد قوه قضائیه در پیشگیری از فساد از طریق نظارتهای گسترده و سازمانیافته، تصریح کرد هرگاه مسئولی در داخل یا خارج از دستگاه قضایی مرتکب فساد شود، بدون هیچگونه ارفاق و ملاحظهای با او برخورد خواهد شد؛ رویکردی که نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضا برای صیانت از سلامت نظام اداری و تقویت اعتماد عمومی است.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام محسنیاژهای، روز گذشته، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی اظهار کرد: راهپیمایی پرعظمت اربعین حسینی، قدرت نرم شگفتانگیزی برای جهان اسلام خلق کرده است. این راهپیمایی عظیم، به مفهوم ایثار، فداکاری و گذشت عمق بخشیده و جلوهای از مقاومت را در برابر دیدگان همگان به نمایش گذاشته است.
قدرت نرم امت اسلام بیبدیل است
رئیس قوه قضائیه با اشاره به سالروز عملیات مرصاد بیان داشت: در جریان عملیات مرصاد رزمندگان ایران اسلامی موفق شدند منافقین کوردل را که به وطن خود خیانت کرده بودند و دستانشان به خون پاک مردم ایران آغشته بود، شکست دهند و به هزیمت بکشانند. منافقین توسط صدام و ارباب امریکاییاش تسلیح و تجهیز شده بودند و در سودای اشغال تهران بودند، لکن با یک سخنرانی حضرت امام (ره)، مردم از سراسر ایران اسلامی به سمت غرب کشور گسیل شدند تا در برابر این منافقین خائن و فاجر بایستند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به عبرتهای عملیات مرصاد گفت: عملیات مرصاد و وقایع مرتبط با آن بسیار عبرتآموز است. منافقین کوردل با اعتماد به وعده شیطان بزرگ یعنی امریکا به روی وطن خود و مردم خود سلاح کشیدند و سرانجام نتیجه عمل جنایتکارانه خود را دیدند. این وقایع نشان داد که هر کس به شیطان بزرگ اعتماد کند و به وعدههای او دل خوش دارد، نتیجهای جز شکست و هزیمت عایدش نمیشود.
رئیس عدلیه به موضوع حمایتهای تمام و کمال برخی حکام منطقهای از امریکا نیز اشاره کرد و افزود: برخی حکام کشورهای منطقه باید بدانند که اعتماد به امریکا و دلخوش کردن به وعدههای شیطان بزرگ، عایدی جز شکست و هزیمت برای آنها ندارد. حاکمی که خاک کشور خود را در اختیار امریکا قرار میدهد تا شیطان بزرگ از طریق خاک او جنایت جنگی مرتکب شود، باید بداند که عاقبت مطلوبی در انتظارش نیست.
دشمن دست بردار نیست؛ نباید غافل شویم
قاضیالقضات با تأکید بر دشمنی ادامهدار امریکا با ملت ایران خاطرنشان کرد: ما نیز باید بدانیم که دشمن امریکایی هرگز دست از دشمنی و عداوت خود بر نمیدارد و هرگاه به انفعال برسد، ترفند جدیدی را پیاده میسازد. ما تحت هیچ شرایطی نباید از ترفندها و توطئههای دشمن غافل شویم. همواره باید عملیات مرصاد و وقایع مرتبط با آن را به یاد آوریم؛ زمانی که دشمن، با فرستادن واسطه و میانجی، درخواست آتشبس میکرد و همزمان گروهک جنایتکاری نظیر منافقین را برای تجاوز به خاک پاک ایران تجهیز و تسلیح میکرد. محسنیاژهای اظهار کرد: چنانچه همواره گوش به فرمان رهبری معظم انقلاب باشیم و وحدت خود را حفظ کنیم و با سایر قوا و نیروها همافزایی داشته باشیم، به طور قطع و یقین نصرت الهی شامل حال ما میشود.
اگر از کسی خلافی سر زد، اغماض نکنید
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر عزم جزم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد درونقوهای و فسادی که از ناحیه مسئولان سر میزند، گفت: اعتقاد راسخ ما آن است که هر مسئولی باید در قبال زیرمجموعه خود نهایت صیانت را داشته باشد. باید نظارتها و هشدارها و تذکرات به قدری وسیع و عمیق و سازمانیافته باشد که اساساً امکان حرکت به سمت فساد برای یک مسئول و نیروی یک نهاد حکومتی و دولتی وجود نداشته باشد؛ لکن چنانچه باوجود تمام این نظارتها و هشدارها، فردی در درون قوه قضائیه یا بیرون از آن، مرتکب فساد شد، فیالمثل رشوهای دریافت کرد یا آلوده سایر مفاسد شد، مطمئن باشد که هیچگونه ارفاق و اغماضی در قبال او وجود نخواهد داشت. ترحم به چنین فردی، در درجه اول، ظلم به خود او و دستگاه متبوع او و در درجه بعدی، ظلم به مردم است و ما هرگز چنین نمیکنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش ضمن اشاره به مبحث اقتضائات شرایط جنگی، تصریح کرد: در مقطعی که شرایط جنگی حاکم است، طبیعتاً اقتضائاتی وجود دارد و ممکن است به سبب اضطرار، اموری که در حالت عادی، مباح و مجاز نیست، بالاضطرار، انجام گیرد. در واقع قانون حاکم بر زمان جنگ، چنین مجوزی را به مسئول ذیصلاح مربوطه میدهد؛ لکن باید توجه داشت که مبادا این امر به همه ایام تسری یابد و در مقطعی که شرایط جنگی نیز حاکم نیست، فرد مسئول، انجام همان کار اضطراری زمان جنگ را برای خود مجاز و مباح بداند.
ابلاغ دادخواست خانواده شهدا و مردم ایران به واشینگتن
القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با جنایات رژیم صهیونیستی و امریکا علیه کشورمان پرداخت و گفت: در راستای اجرای مطالبات، دستورات و تأکیدات امام شهید، رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضائیه در رابطه با پیگیری حقوقی جنایات دشمن امریکایی صهیونی طی دو جنگ تحمیلی اخیر، شعب ویژهای را در دادسرا و دادگاه برای پیگیری این موضوع تشکیل دادیم.
وی با بیان اینکه چهار دسته پرونده در ارتباط با دادخواستهای مرتبط با جنگهای تحمیلی اخیر ثبت شده که برخی از آنها رسیدگی شده و در مرحله انشای حکم قرار دارند، گفت: دسته اول از این پروندهها پیرامون «مطالبه خسارت معنوی از سوی آحاد مردم» است؛ تا کنون بیش از ۳۰۲ هزار از هموطنانمان در اقصینقاط کشور، دادخواستهایشان را تقدیم کردهاند؛ وقت رسیدگی پرونده برای این افراد در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است. نسخه ثانی این دادخواست از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشینگتن، به امریکا ابلاغ شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: دسته دوم پروندههایی که در حال رسیدگی است، ناظر بر دادخواهیهای خانوادههای معظم شهدا و جانبازان است؛ اولین جلسه رسیدگی به این پروندهها در ۳۰ تیر سال جاری برگزار شد. نسخه ثانی این دادخواست نیز به سردمداران امریکا ابلاغ شد.
القاصی افزود: دسته سوم پروندهها، مربوط به پروندههای ناظر بر دادخواهیهای مردم است که در نتیجه جنایات ارتکابی دشمن امریکایی صهیونی، متحمل خسارتهای جسمی و ضررهای مالی شدهاند؛ قرار است به زودی، به این پروندهها رسیدگی شود.
وی همچنین گفت: دسته چهارم پروندهها، ناظر بر اشخاص، وزارتخانهها، نهادها و دستگاههاست که پروندههای این حوزه نیز در قالب ۱۳۳ کلاسه در حال رسیدگی هستند.