ترامپ فیفا! 

به نظر می‌رسد فوتبال واقعاً باید فکری به حال ریاست خود کند. لازم است بزرگان فوتبال جهان باید پیش از زمان برگزاری انتخابات ریاست آینده فیفا برای جلوگیری از به «فنا» رفتن فوتبال، یک رئیس عاقل، سالم و لایق برای فیفا انتخاب کنند و فوتبال را از دست اینفانتینو نجات دهند!

جوان آنلاین: به نظر می‌رسد فوتبال واقعاً باید فکری به حال ریاست خود کند. لازم است بزرگان فوتبال جهان باید پیش از زمان برگزاری انتخابات ریاست آینده فیفا برای جلوگیری از به «فنا» رفتن فوتبال، یک رئیس عاقل، سالم و لایق برای فیفا انتخاب کنند و فوتبال را از دست اینفانتینو نجات دهند!

نشست‌و‌برخاست‌های زیاد اینفانتینو با رئیس‌جمهور قمارباز، فاسد و دیوانه امریکا باعث شده تا اینفانتینو رفتار‌های دیوانه‌وار ترامپ را عیناً اجرا و هذیان‌گویی‌های او را تکرار کند. کافی است به اراجیفی که رئیس فیفا در اولین حرف‌های خود بعد از جام جهانی ۲۰۲۶ به زبان آورده دقت کنید تا متوجه اصل ماجرا شوید.

اینفانتینو دیروز وقتی از خواب بیدار شد پیامی ۱۵ اسلایدی در صفحه شخصی خود منتشر کرد. پیامی سرشار از تعریف و تمجید از نحوه برگزاری جام جهانی و البته تعریف و تمجید از میزبان آن امریکا، درست مانند ترامپ که هر روز صبح قبل از آنکه چشمانش را به‌درستی باز کند و واقعیت جهان را ببیند، شروع به پست گذاشتن در صفحه شخصی خود می‌کند. پیام اینفانتینو اینقدر مضحک و افتضاح بود که بلافاصله با واکنش رسانه‌ها و منتقدان روبه‌رو شد، به‌خصوص وقتی در مورد تیم ملی ایران عنوان کرد: «فیفا دو کشور در حال جنگ را متحد کرد!»

رئیس فیفا درباره انتقاد‌ها از نحوه پذیرایی از تیم ملی فوتبال ایران در امریکا با اظهارنظری عجیب مدعی شد: «جهان ما به عشق نیاز دارد، نه نفرت؛ به مدارا، نه تفرقه؛ به جشن، نه سوگواری. در حالی که شما نفرت پخش می‌کنید، ما خستگی‌ناپذیر کار کردیم تا دو کشور در حال جنگ را متحد کنیم! ایران بدون حادثه یا درگیری وارد امریکا شد. هنگامی که تیم ایران شروع به بازی کرد، تمام شعار‌ها علیه آنها به یک شعار واحد تبدیل شد. هواداران از تیم ملی حمایت کردند. این ربطی به سیاست ندارد. فوتبال درباره اتحاد است، نه تفرقه. فوتبال بزرگ‌تر از نفرت و تبعیض است. شما به چند نفر اشاره کردید که ویزایشان رد شد و میلیون‌ها نفری که از سراسر جهان ویزا دریافت کردند را نادیده گرفتید.»

اظهارات رئیس متوهم و شیفته ترامپ فیفا در حالی است که تمام دنیا نوع برخورد با تیم ملی ایران در جام جهانی را دیدند. همه دیدند که ویزا‌ها به‌صورت کامل صادر نشد. تیم اجازه برپایی اردو در امریکا را نداشت و مجبور بود برای هر بازی از کشوری به کشور دیگر برود. اینفانتینو در حالی ادعای مضحک اتحاد دو کشور را مطرح می‌کند که ترامپ و برخی مسئولان امریکایی بعد از قطعی شدن حذف ایران از خوشحالی رقصیدند. همچنین همه دیدند که چگونه «عمر عبدالقادر آرتان»، داور اهل سومالی به دلیل واهی محدودیت ورود به امریکا دیپورت شد، یا همه دیدند که به هواداران چند کشور اجازه حضور در امریکا را ندادند.

اینفانتینو حتی افتضاح به‌بار آمده در پرونده فولارین بالوگان را هم اینگونه توجیه می‌کند: «در شرایط تصمیمات جنجال‌آمیز داوری یا تصمیمات انضباطی عجیب، مثل اشتباه گرفتن کارت قرمز و زرد، تصمیمات برای عدم محرومیت بازیکنان خاص، در برخی از بزرگ‌ترین لیگ‌های جهان رایج و پذیرفته شده است.» رئیس فیفا این را می‌گوید، اما نمی‌گوید که محرومیت بازیکن امریکا بعد از تماش رئیس‌جمهور این کشور برداشته شد، یعنی دیوانه‌ای که به قول خودش حتی نمی‌دانسته جریمه کارت قرمز محرومیت از بازی بعدی است. جالب‌تر اینکه اینفانتینو مدعی است فوتبال ربطی به سیاست ندارد ولی وقتی پای امریکا در میان باشد، مسئله کاملاً متفاوت می‌شود. آش این ماجرا اینقدر شور شد که حتی «دیلی میل» هم به آن واکنش

نشان داد. بادام‌زمینی ترامپ (رئیس‌جمهور امریکا گفته بود اینفانتینو مثل بادام‌زمینی است) مانند ترامپ که مدعی برقراری آرامش و شکست دادن تمام دشمنان خود است، مدعی است جام جهانی ۲۰۲۶ بدون هیچ حادثه امنیتی برگزار شده و «۱۰۰ درصد امنیت» در این رقابت‌ها برقرار بوده است. این در حالی است که این ادعا با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد، چراکه در جریان مسابقات، اعتراضات خشونت‌آمیز پیش از دیدار افتتاحیه در مکزیک، درگیری‌هایی در برخی مناطق هواداری و همچنین جان باختن چهار هوادار مکزیکی در جریان جشن‌های خیابانی پس از صعود این تیم به مرحله حذفی گزارش شده بود.

در نهایت هم اینفانتینو خطاب به منتقدانش گفت: «دعا بخوانید و فوتبال تماشا کنید تا به آرامش برسید.»، اما واقعیت این است که باید برای نجات فوتبال از دست فیفا و اینفانتینو دعا کرد.