عزم جزم ورزش برای درخشش در ناگویا 

جوان آنلاین: تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی تیم‌ها و ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی- ناگویا با جدیت پیگیری می‌شود با این هدف که بهترین و خوشرنگ‌ترین مدال‌ها در المپیک قاره‌کهن برای ایران به ارمغان بیاید.

کاروان «فرشته‌های میناب» ماه آینده باید در آوردگاه آسیایی حاضر شود و از ۲۸ شهریورماه در میدان ورزش برای کسب بهترین نتایج بجنگد. با توجه به نهایی شدن تیم‌های اعزامی، کادرفنی و اعضای تیم‌های ملی باید از فرصت باقی‌مانده نهایت بهره را ببرند. ایران در دوره قبلی بازی‌ها (هانگژو) با یک پله سقوط نسبت به بازی‌های جاکارتا، در جایگاه هفتم آسیا (۱۳ طلا، ۲۱ نقره و ۲۰ برنز) ایستاد و انتظار می‌رود در ناگویا ضمن بهبود رتبه در بین مدعیان قاره، کیفیت و رنگ مدال‌های ایران نیز ارتقا یابد.



اردوی تیم‌ملی والیبال مردان در حالی از امروز آغاز می‌شود که حریفان بلندقامت کشورمان در بازی‌های آسیایی مشخص شده است. اگرچه حریف اصلی والیبال ما در آسیا ژاپن است، ولی شاگردان روبرتو پیاتزا باید در مرحله گروهی با تیم‌های اندونزی، تایلند و قرقیزستان مصاف دهند. البته پیش از بازی‌های آسیایی، تیم‌ملی والیبال رقابت‌های قهرمانی آسیا را نیز در پیش دارد. به منظور آمادگی برای هر رویداد ۱۵ ملی‌پوش والیبال از امروز تمریناتشان را در سالن زنده‌یاد یزدانی‌خرم آغاز می‌کنند. اردوی ۱۰ روزه روسیه نیز در دستورکار قرار دارد. قهرمان بازی‌های آسیایی ناگویا سهمیه بازی‌های المپیک را نیز به دست خواهد آورد و این مسئله حساسیت و رقابت بین تیم‌های مدعی را افزایش خواهد داد.



تکلیف فرنگی‌کاران اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ مشخص شده است. مسابقات کشتی مهرماه در ناگویا آغاز خواهد شد و حسن رنگرز مثل همیشه بهترین نفراتش را برای اعزام انتخاب کرده است. در وزن ۶۰ کیلوگرم سجاد عباس‌پور یا مهدی حسن‌نژاد، در وزن ۶۷ کیلوگرم محمدجواد رضایی، در وزن ۷۷ کیلوگرم علیرضا عبدولی، در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی، در وزن ۹۷ کیلوگرم علیرضا مهمدی یا امیرسام محمدی و در وزن ۱۳۰ کیلوگرم هم امین میرزازاده نمایندگان ایران هستند.



کاراته یکی از رشته‌های مدال‌آور ورزش ایران در ادوار بازی‌های آسیایی بوده و در این دوره نیز پنج نماینده در بخش کومیته (سه مرد و دو زن) و چهار نماینده در بخش کاتا (یک مرد و سه زن) خواهد داشت. با اینکه تیم‌ملی کاراته در بازی‌های ۲۰۲۲ هانگژو تنها سه مدال (یک طلا و دو برنز) به دست آورد، ولی همچنان روی درخشش کاراته‌کا‌های ایران حساب ویژه‌ای می‌شود.

فاطمه‌زهرا سعیدآبادی و آتوسا گلشادنژاد نمایندگان زن کاراته ایران در بخش کومیته هستند. پگاه زنگنه، سرمربی تیم کومیته در گفت‌و‌گو با ایرنا نسبت به درخشش شاگردانش در ناگویا ابراز امیدواری کرد: «تلاش می‌کنیم نتایج در شأن کاراته ایران باشد، چراکه کاراته ما در قاره آسیا و سطح جهان از جایگاه مناسبی برخوردار است. آتوسا با پشت سر گذاشتن مصدومیت، به تمرینات برگشته و روند آماده‌سازی را به خوبی طی می‌کند. درست است سعیدآبادی تجربه چندانی در بزرگسالان ندارد، اما در لیگ‌های جهانی سری آ و چند مسابقه مهم بزرگسالان شرکت کرده و عملکرد خوبی نیز داشته است.»



مدال‌های رشته ووشو همواره روی جایگاه نهایی کاروان کشورمان در بازی‌های آسیایی تأثیرگذار بوده است. در بازی‌های هانگژو دو طلا، چهار نقره و یک برنز از آن ووشوکاران ما شد. طبق تصمیم کمیته ملی المپیک، شش سانداکار (چهار مرد و دو زن) و شش تالوکار (سه مرد و سه زن) در بازی‌های آسیایی ناگویا به میدان خواهند رفت. رامین موحدنیا، سرمربی تیم‌ملی ساندای مردان از تلاش برای کسب بهترین نتیجه صحبت کرد: «سه مرحله انتخابی برگزار شد و در نهایت به نفرات برتر هر وزن رسیدیم. در آخر نیز چهار سانداکار اعزامی را انتخاب کردیم. ورزشکاران ما چندی پیش به رقابتی در چین اعزام شدند و دو طلا و دو نقره کسب کردند. خوشبختانه اکنون شرایط خوبی دارند و با نفرات مطرح راهی ناگویا می‌شویم و تلاش می‌کنیم ووشو دوباره در بازی‌های آسیایی به بهترین نتایج دست یابد.»

در بخش تالو نیز فرشاد عربی اعزام شاگردانش به جام‌جهانی را محک خوبی قبل از بازی‌های آسیایی خواند: «سه مرحله اردو خواهیم داشت و امیدوارم یک بازی تدارکاتی خوبی نیز داشته باشیم. تیرماه در جام‌جهانی تالو شرکت کردیم که محک خوبی برای بچه‌ها برای رسیدن به بازی‌های آسیایی بود. حضور در این مسابقات به بالا رفتن سطح آمادگی تالوکاران کمک می‌کند. تمام تلاش ما کسب نتایج خوب در بازی‌های آسیایی است.»



تیم‌ملی کبدی بانوان برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی کار سختی پیش‌رو خواهد داشت. همگروهی با هند، ژاپن و بنگلادش شرایط را برای تیم کبدی بانوان دشوار کرده و فدراسیون تصمیم گرفته این دوره از تمرینات تیم‌ملی در مازندران برگزار شود. تیم بانوان در دوره گذشته برنز آسیا را کسب کرد، اما همه منتظرند این تیم طلای بازی‌های ۲۰۱۸ جاکارتا را تکرار کند. شالوده اصلی تیم بانوان تغییر کرده و هنوز ترکیب نهایی اعزامی به ناگویا مشخص نشده است.