کد خبر: 1371221
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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۱:۰۰
سیاست » اخبار کلی
پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه اعلام بیعت  رزمندگان شجاع حزب‌الله لبنان

دفاع از مجاهدان مقاومت سیاست راهبردی ایران است

1 حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی‌خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه اعلام بیعت و وفاداری دبیرکل و رزمندگان مؤمن و شجاع حزب‌الله، با اشاره به پیشگامی حزب‌الله لبنان در مبارزه با دشمن صهیونیستی و الهام‌بخشی آن برای ملت‌های آزاده جهان در رهایی از ظلم استکبار جهانی، بر استمرار سیاست راهبردی ایران در دفاع از مجاهدان لبنان تأکید کردند.

جوان آنلاین: حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی‌خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه اعلام بیعت و وفاداری دبیرکل و رزمندگان مؤمن و شجاع حزب‌الله، با اشاره به پیشگامی حزب‌الله لبنان در مبارزه با دشمن صهیونیستی و الهام‌بخشی آن برای ملت‌های آزاده جهان در رهایی از ظلم استکبار جهانی، بر استمرار سیاست راهبردی ایران در دفاع از مجاهدان لبنان تأکید و خاطرنشان کردند: جمهوری اسلامی ایران حفظ تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی را به‌عنوان شرط اول تفاهم‌نامه پایان جنگ تحمیلی با امریکای متجاوز قرار داده است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن کامل پاسخ رهبر انقلاب به نامه رزمندگان حزب‌الله به این شرح است::
بسم‌الله الرحمن الرحیم
یا أَیهَا الذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الذِینَ یلُونَکم مِنَ الْکفارِ وَلْیجِدُواْ فِیکمْ غِلْظَه‌... 
جناب حجه‌الاسلام و المسلمین آقای شیخ نعیم قاسم دام عزه
دبیرکل محترم حزب‌الله لبنان و تمامی فرماندهان و رزمندگان جان برکف، صبور و مقاوم حزب‌الله
السلام علیکم جمیعا و رحمه‌الله
نامه شما برادران و فرزندانم، رزمندگان مؤمن و شجاع حزب‌الله سرافراز که حامل پیام پایداری و استقامت برای اعتلای کلمه الله و باورمندی به وعده‌های قرآن عظیم و آرمان‌های عزت‌آفرین امام خمینی و قائد شهید آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما بود، موجب تقدیر و تکریم است. 
امروز که ملت‌های جهان از ظلم و بیداد دولت امریکا و صهیونیست‌های جنایتکار و نابودکننده حرث و نسل به ستوه آمده‌اند، راهی جز جهاد و مقاومت، پیش‌رو نمانده است و پایداری در این راه، نصرت موعود الهی را نصیب مجاهدان راه حق خواهد کرد... وَکانَ حَقا عَلَینَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ
اکنون که حزب‌الله لبنان به‌عنوان پیشگام گروه‌های جهادی در برابر هجوم سبعانه رژیم صهیونیستی و حامیانش، چون صخره‌ای ستبر ایستاده است، این پایداری پیامی الهام‌بخش برای ملت‌های آزاده جهان در جهت رهایی از ظلم و ستم استکبار جهانی و دست‌نشاندگانش شده است. بی‌تردید بخش قابل توجهی از این دستاورد بزرگ مرهون صبوری، نجابت، فداکاری و همراهی مردم لبنان، خصوصاً منطقه جنوب بوده است. 
جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای خط مشی رهبر معظم و شهید انقلاب امام سید علی خامنه‌ای رضوان‌الله تعالی علیه دفاع از این مجاهدان مظلوم و مقتدر را سیاست راهبردی خود تعیین کرده و حفظ تمامیت ارضی لبنان و رفع کامل و بدون قید و شرط تجاوز رژیم صهیونیستی را به‌عنوان شرط اول تفاهم‌نامه پایان جنگ تحمیلی با امریکای متجاوز قرار داده است. 
صلوات و رحمت خدای متعال بر شهدا و مجروحین و خانواده‌های صبور آنان، مهاجران فی‌سبیل‌الله که تحمل مصائب را بر خود هموار کردند. سلام خدا بر روح ملکوتی سیدالشهدای حزب‌الله سیدحسن نصرالله و همه فرماندهان سلف مقاومت یا ران شهیدش رضوان‌الله تعالی علیهم اجمعین که نهال مقاومت اسلامی را به درختی تنومند مبدل کردند که اصل‌ها ثابت و فرع‌ها فی‌السما، رزمندگانی که با جهاد و مقاومت خود، عزت و سربلندی لبنان را در جهان اسلام به ارمغان آورده‌اند. 
در خاتمه امیدوارم به برکت دعای خیر سرورمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف انواع عنایات و الطاف الهیه شامل حال همه مجاهدان و شهدا وجانبازان مقاومت و مهاجران و خانواده‌های صبور آنان باشد. 
وَنُرِیدُ آن نمُن عَلَی الذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمه وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته /سیدمجتبی حسینی‌خامنه‌ای

 نامه رزمندگان حزب‌الله لبنان
رزمندگان حزب‌الله لبنان در نامه خود خطاب به رهبر انقلاب اسلامی تأکید کرده‌اند: ما از دل میدان نبردی که در آن، کارزار کربلایی خویش را علیه فرعون‌های زمین پیش می‌بریم، با تمام توان و استواری، دست بیعت به سوی شما دراز می‌کنیم و یقین داریم که با این بیعت، در حقیقت با حضرت حجت (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) بیعت می‌کنیم، چراکه شما به حق، نایب ایشان و حجت او بر ما در دوران غیبت کبری هستید. 
متن کامل نامه اعضا و رزمندگان مجاهد حزب‌الله به این شرح است:
آیت‌الله سیدمجتبی حسینی‌خامنه‌ای
بسم الله الرحمن الرحم
سپاس و ستایش خداوندی را که مؤمنان را عزت می‌بخشد و ستمگران را خوار می‌گرداند؛ همان که زندگی ما را جهاد و زمینه‌سازی (برای ظهور) قرار داد و مرگ ما را شهادت در راه خویش به دست بدترین آفریدگانش رقم زد. درود و سلام بر رسول خدا حضرت محمد (ص) و بر عترت پاک و مبارکش، و خداوند فرج شریفشان را تعجیل فرماید، در حالی که ما را در خیر و عافیت باشیم. خدای متعال می‌فرماید: (یا أَیهَا الذِینَ آمَنُوْا أَطِیعُوا الله وَأَطِیعُوْا الرسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنْکمْ ...) النساء/ ۵۹.
اما بعد... 
سید ما، حضرت امام قائد و ولی‌فقیه، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای عزیز و گرانقدر، سلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 
ما فرزندان و برادران شما، خامنه‌ایون حزب‌الله ـ مقاومت اسلامی در لبنان ـ این نامه را به حضورتان می‌فرستیم، در حالی که دل‌هایمان سرشار از امید و لبریز از آرزوست که در نهایت خیر و عافیت باشید و در پناه سپر استوار و حفاظت مطمئن الهی محفوظ بمانید. 
در آغاز، شهادت پدر ولی و شهیدمان را به شما تبریک می‌گوییم؛ شهادتی که با آن، دهه‌ها جهاد و رهبری را به پایان رساند، در حالی که علم و عمل را در وجود خویش جمع کرده بود و در‌های بخشش و عطا را به‌عنوان فقیهی عارف، اندیشمندی قرآنی و رهبری مسدد گشوده بود تا آنکه همانند جد کرارش به دست «ملجمی‌های» این روزگار به شهادت رسید. همچنین شهادت‌ها، جراحت‌ها و فداکاری‌های برادران، خواهران، فرزندان و دختران شما از فداییان این امت در جبهه مقاومت، به‌ویژه فرزندان سرزمین عزیزتان، ایران اسلامی، را به شما تبریک می‌گوییم و از درگاه پروردگار مسئلت داریم که شهدا را مشمول رحمت خویش گرداند، به مجروحان شفای عاجل عطا فرماید و به خانواده‌های آنان صبر و آرامش عنایت کند. 
ما که همواره به مشهد مقدس مشرف شده‌ایم و از چشمه‌سار زلال ولایت در محضر امام رئوف (علیه‌السلام) سیراب گشته‌ایم، در حالی که پرچم حسین (علیه‌السلام) را با دست جهاد و زمینه‌سازی ظهور برافراشته‌ایم و از فاصله صفر با دشمنانمان می‌جنگیم ـ که به معنای «لبیک» و «هیهات» است ـ با دست دیگر با برادران عزیزمان، فرزندان امام رضا (علیه‌السلام)، فارغ‌التحصیلان مکتب امام خمینی (قدس سره)، دارندگان گواهی امام خامنه‌ای (قدس سره)، و برافرازندگان پرچم مبارک شما یعنی نیرو‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مقدس و هر انسان شریف و آزاده‌ای که در ایران اسلامی از نسیم خوش ولایت بهره‌مند است، مصافحه می‌کنیم؛ همانان که در ایشان عشق و ایثار امام حسین (علیه‌السلام)، بصیرت و فداکاری عباس و یقین و ولایت‌مداری سلمان را مشاهده می‌کنیم؛ و اینک شما امروز پرچم اسلام ناب محمدی را بر دوش می‌کشید، همان پرچمی که ولی شهید پس از امام خمینی عظیم‌الشأن آن را حمل کرد و همان پرچمی که روزی امام حسین (علیه‌السلام) در کربلا برافراشت؛ آن هنگام که تنها در برابر انبوه سپاهیان دشمن ایستاد و با زبان عزت و سربلندی فریاد زد: «به خدا سوگند، هرگز دست ذلت به شما نخواهم داد...»‌ای رهبر ما، ما از دل میدان نبردی که در آن، کارزار کربلایی خویش را علیه فرعون‌های زمین پیش می‌بریم، با تمام توان و استواری، دست بیعت به سوی شما دراز می‌کنیم و یقین داریم که با این بیعت، در حقیقت با حضرت حجت (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) بیعت می‌کنیم، چرا که شما به حق، نایب ایشان و حجت او بر ما در دوران غیبت کبری هستید؛ و با شما پیمان می‌بندیم که در همان مسیر «کرامت» به پیش رویم، در حالی که برای ظهور زمینه‌سازی می‌کنیم و صبر پیشه می‌سازیم. همان‌گونه که با ولی شهید بودیم، با شما نیز خواهیم بود؛ بی‌آنکه در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری بیم داشته باشیم. امانت شهدا، مجروحان، اسرا، مفقودان و خانواده‌های صبور آنان بر گردن ماست و در دل‌های ما راه و رسم خامنه‌ای شهید جاری است؛ راه و رسمی که عنوان آن اقتدار و اعتماد به خدای متعال است؛ و تحت رهبری شما، به اذن خدای متعال، در میدان پیش خواهیم رفت، در حالی که پرچم اسلام را براساس هدایت قرآن و عترت (علیهم‌السلام) بر دوش می‌کشیم و خورشید راه ما حضرت مهدی (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) است و پیشوایان ما شهدایی هستند که در این مسیر بر ما پیشی گرفته‌اند. هرگز در راه هدایت احساس تنهایی نخواهیم کرد، در حالی که کاروان‌های شهدا، مجروحان، مادران، پدران، همسران و همه فرزندان امت مقاومت و جبهه جهاد همراه ما هستند. ما تحت رهبری دبیرکل خود، جناب شیخ مجاهد نعیم قاسم (حفظه‌الله)، به پیش می‌رویم و امیدی بزرگ به وعده الهی درباره وراثت زمین و آشکار شدن دین خدا به رهبری منصور آل‌محمد (علیهم‌السلام) داریم و تا زمانی که آن وعده الهی تحقق یابد، از ما جز اطاعت، اراده پیروزی و عشق به شهادت نخواهید دید: (وَمَا النصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللهِ العَزِیزِ الْحَکیمِ) 
وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمین. 
فرزندان و برادران شما در حزب‌الله - مقاومت اسلامی لبنان

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: رهبر معظم انقلاب ، ایران ، لبنان
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