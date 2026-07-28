به گزارش جوان آنلاین: سرهنگ عیسی گل بینی مفرد فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیز داری گلستان با اشاره به افزایش احتمال وقوع حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی و احتمال افزایش خطر آتش‌سوزی، تمامی نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این بازه زمانی در آماده‌باش کامل قرار دارند و گشت، پایش و مراقبت از عرصه‌های طبیعی با جدیت بیشتری انجام خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به خطر وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع، از شهروندان، گردشگران و طبیعت‌گردان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات، از روشن کردن آتش در عرصه‌های طبیعی و جنگلی خودداری کنند.

وی همچنین تأکید کرد: از رها کردن ته‌سیگار، کبریت و هرگونه مواد قابل اشتعال در طبیعت جداً خودداری شود و مردم در صورت مشاهده هرگونه دود یا حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.

وی در پایان از عموم مردم خواست با رعایت نکات ایمنی و همکاری با نیروهای منابع طبیعی، در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع استان و پیشگیری از وقوع حریق مشارکت کنند.