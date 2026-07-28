کد خبر: 1371100
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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۰
گلستان » اجتماعي
درراستای حمایت دربازار کود:

واریز یارانه کود به صورت مستقیم به حساب کشاورزان گلستانی

واریز اولین مرحله پارانه به جساب کشاورزان مجید محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از تغییر شیوه حمایت در بازار کود خبر داد و اعلام کرد با افزایش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه به‌ دلیل رشد نرخ ارز، یارانه این نهاده‌ها به‌صورت مستقیم به حساب کشاورزان پرداخت می‌شود.

به گزارش جوان آنلاین: مجید محمدی، مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اعلام این خبرگفت: «هم‌زمان با افزایش هزینه تأمین کودهای فسفاته و پتاسه به‌دلیل تغییر نرخ ارز، سازوکاری تدوین شده است تا یارانه از طریق سامانه پایش مواد کودی به ازای هر کیسه کود مستقیماً به حساب کشاورزان واریز شود.»

محمدی با اشاره به سازوکار توزیع کود بیان کرد: «در سطح استان‌ها کارگزاری‌هایی به تفکیک هر شهرستان زیر نظر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فعالیت می‌کند و توزیع کود از طریق این شبکه انجام می‌شود؛ شرکت خدمات حمایتی، کود را در سطح استان‌ها توزیع کرده و از آنجا به بعد، مسئولیت توزیع بر عهده این کارگزاری‌ها است.»

وی همچنین درباره سهم یارانه کود های فسفاته و پتاسه که در سامانه کنترل و‌پایش مواد کودی بارگزاری شده است اشاره کرد و گفت :سهم یارانه به ازای هر کیسه ۵۰ کیلویی برای کود سوپر فسفات تریپل(۱4.080.000 )، کود سوپر فسفات ۱۶ درصد (5.120.000)،سوپر فسفات ۲۵ درصد (7.680.000 )،سولفات پتاسیم گرانوله(11.000.000 ) و کلرور پتاسیم گرانوله(۱3.500.000 ) می باشد.

وی در خصوص فرآیند تخصیص یارانه افزود: این فرآیند بصورت مستمر ادامه خواهد داشت و واریز یارانه خرید کود. به کشاورزان به صورت ماهانه انجام می شود و تا پنجم هر ماه مبالغ مربوطه پس از تامین اعتبار به حساب آنها پرداخت می شود و کشاورزانی که از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۷ کود های فسفاته و‌پتاسه را دریافت کردند به کارگزاری های حوزه شهرستانی خود مراجعه کرده و یا ازطریق دولت من نسبت به ثبت شماره شبا بانک کشاورزی خود اقدام نمایند .

وی تاکید کرد : کشاورزانی که فاقد ثبت نام در « دولت من» باشند، در سامانه کنترل و پایش مواد کودی دارای سابقه نبوده و یا شماره شبای بانک کشاورزی آن در فیلد مربوطه ثبت نشده باشد ، به عنوان «نقص اطلاعاتی» شناخته شده و امکان پرداخت یارانه آنها وجود ندارد.

این مقام مسئول به نخستین مرحله واریز یارانه کود از سوم مردادماه آغاز شده است اشاره کرد و گفت : بر اساس برنامه ریزی شده ، تمامی مبالغ ابلاغ شده در چند روز آینده به حساب کشاورزان مشمول واریز می شود .

وی خاطر نشان کرد : این شرکت بعنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی ، تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق و سریع این ابلاغیه به کار بسته است تا یارانه ها در کوتاه تربن زمان ممکن به دست کشاورزان واقعی برسد و زنجیره تامین و مصرف نهاده ها در استان با قدرت تداوم یابد.

 
برچسب ها: یارانه ، کود ، کشاورزی
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