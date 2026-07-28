مطالبه برقراری پرواز اربعین از فرودگاه بین المللی سمنان محقق شد

فرماندار شهرستان سمنان، از تحقق مطالبه مردم شهرستان برای برقراری پرواز مستقیم اربعین از فرودگاه بین المللی شهدای سمنان خبر داد و گفت: امسال نیز زائران عتبات عالیات از شهرستان سمنان می‌توانند از طریق پرواز مستقیم سمنان–نجف و بالعکس، با هواپیمای ایرباس ۳۱۹ شرکت هواپیمایی ایران‌ایر به سفر معنوی اربعین اعزام شوند.

به گزارش جوان و به نقل از روابط عمومی فرمانداری سمنان، مهدی صمیمیان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای راه‌اندازی مجدد این مسیر پروازی اظهار داشت: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان وزارت راه و شهرسازی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاه سمنان و سایر دستگاه‌های مرتبط، پرواز مستقیم سمنان–نجف ویژه ایام اربعین برقرار شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز رفت روز ۸ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۰ از فرودگاه بین المللی شهدای سمنان به مقصد نجف اشرف انجام می‌شود و پرواز بازگشت نیز روز ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۹:۳۵ صبح از نجف اشرف به فرودگاه بین المللی شهدای سمنان خواهد بود که هر دو پرواز توسط شرکت هواپیمایی ایران‌ایر و با هواپیمای ایرباس ۳۱۹ انجام می‌شود.

فرماندار شهرستان سمنان با بیان اینکه برقراری مجدد این پرواز، گامی مؤثر در تسهیل اعزام زائران اربعین، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان سفر است، تصریح کرد: فراهم شدن امکان اعزام مستقیم زائران از فرودگاه سمنان، علاوه بر افزایش رفاه مردم شهرستان، ظرفیت‌های این فرودگاه را نیز بیش از پیش فعال خواهد کرد.

صمیمیان با قدردانی از نگاه ویژه و تدابیر استاندار سمنان، پیگیری های موثر نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، همراهی و همکاری وزارت راه و شهرسازی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، مدیریت فرودگاه سمنان و تمامی دستگاه‌های مؤثر در تحقق این مطالبه، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این تعامل و هم‌افزایی، زمینه توسعه پروازهای فرودگاه بین المللی شهدای سمنان در سایر مسیرهای داخلی و خارجی نیز فراهم شود.