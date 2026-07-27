کد خبر: 1371089
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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۵:۲۰
سیاست » اخبار کلی

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

1 سردار محبی: سپاه به تصمیم نظام تمکین می‌کند

جوان آنلاین: در حالی که برخی محافل تلاش کردند این گزاره را جا بیندازند که دوره آتش‌بس فرصتی برای بازسازی توان امریکا و تجدید قوای این کشور است، سخنگوی سپاه پاسداران با ارائه روایتی از تحولات این دوره تأکید کرد که این فرصت در عمل به سود جمهوری اسلامی ایران تمام شده است. سردار حسین محبی با بیان اینکه نیرو‌های مسلح در دوره توقف درگیری‌ها توان موشکی، دقت تسلیحات، آمادگی دفاعی و ظرفیت‌های پدافندی خود را ارتقا داده‌اند، تصریح کرد: امریکا برخلاف ایران نتوانست از این فرصت استفاده کند و حتی در جبران کمبود‌های خود در حوزه‌هایی مانند ذخایر نفتی ناکام ماند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امضای تفاهمنامه و برقراری آتش‌بس را تصمیم نظام جمهوری اسلامی ایران توصیف و تأکید کرد سپاه پاسداران به این تصمیم تمکین می‌کند. 
 
سردار حسین محبی در گفت‌و‌گو با تسنیم با اشاره به دوره آتش‌بس اظهار داشت: «ما در مدت آتش‌بس از زمان استفاده کردیم؛ توانمان را افزایش دادیم، سرعت تولید موشک را بالا بردیم و دقت موشک‌ها نیز بیشتر شد. برخلاف ایران، امریکا نتوانست از این فرصت استفاده کند. اگر ذخایر نفت امریکا را قبل و بعد از این دوره بررسی کنیم، مشخص می‌شود که واشنگتن نتوانسته کمبود‌های خود را جبران کند و حتی با افزایش کسری مواجه شده است.»
سخنگوی سپاه در تبیین این گزاره که «اجازه نخواهیم داد امریکا با آتش‌بس‌های فریبنده، ذخایر نفت و مهمات خود را جایگزین و پس از آن حملات خود را از سر بگیرد» گفت: این بخش از بیانیه خطاب به دشمن و امریکا است و مخاطب آن داخل کشور نیست. معنای این سخن آن نیست که ایران در آتش‌بس یا تفاهمنامه فریب خورده است، بلکه هشدار به دشمنی است که سابقه فریبکاری و نقض عهد دارد. 

 فریب نخوردیم؛ از فرصت استفاده کردیم
سردار محبی خطاب به مردم تأکید کرد: «در داخل فریب نخوردیم. تصمیم برای آتش‌بس و انعقاد تفاهمنامه، تصمیم نظام جمهوری اسلامی ایران بود و سپاه پاسداران نیز بخشی از این نظام است و زمانی که نظام تصمیمی اتخاذ می‌کند، سپاه به آن پایبند خواهد بود. ما از ابتدا اعلام کردیم که به دشمن اعتماد نداریم، دشمن را فریبکار می‌دانیم و انگشت ما روی ماشه است و هر زمان که لازم باشد به شرایط قبل بازمی‌گردیم.» سخنگوی سپاه تصریح کرد: برخلاف ادعا‌هایی که مطرح می‌شود، این امریکا نبود که از دوره آتش‌بس استفاده کرد، بلکه نیرو‌های مسلح ایران بودند که از این فرصت بهره بردند. ما توان خود را افزایش دادیم، سرعت تولید و دقت موشک‌ها را بالا بردیم، آمادگی‌های نظامی را ارتقا دادیم و پدافند غیرعامل را تقویت کردیم. شاید به دلیل شرایط خاص امنیتی اکنون نتوانیم همه دستاورد‌های نظامی به‌دست آمده را بیان کنیم، اما آثار آن در قدرت و عمل نمایان خواهد شد. 

 کشته‌های امریکایی پس از نقض تفاهم بالای ۲۰۰ نفر
سخنگوی سپاه پاسداران همچنین در اظهار نظر دیگری درباره تلفات وارد شده به نیرو‌های امریکایی پس از نقض تفاهمنامه اظهار داشت: تعداد کشته‌های امریکا بعد از نقض تفاهمنامه بالای ۲۰۰ نفر است. محبی با رد آمار‌های اعلام شده از سوی امریکا درباره میزان تلفات، آن را «دروغ محض» خواند و گفت: در حملات به اهداف امریکایی، هشت مرکز استقرار نیرو‌های این کشور مورد اصابت قرار گرفت که تنها در یکی از آنها ۲۰ سوله وجود داشت که نابود شد. تعداد کشته‌های امریکایی در عملیات نصر ۲ بیش از ۲۰۰ نفر است و تعداد مجروحان بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود. سخنگوی سپاه خطاب به مردم امریکا گفت: اجازه ندهند فرماندهان دروغگویشان آنها را احمق فرض کنند. دولت امریکا می‌تواند خبرنگاران را دعوت کند تا مراکز مورد اصابت را مشاهده کنند و میزان خسارات و تلفات را برآورد کنند. 

 هر کشور همکار امریکا، هدف مشروع ماست
سردار محبی با اشاره به موضوع تنگه هرمز گفت: طبق تفاهمنامه قرار بود تردد در این منطقه بر اساس ترتیباتی باشد که ایران اعلام می‌کند، اما امریکا همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، نقض عهد کرد و کانال دیگری را برای عبور و مرور در تنگه اعلام کرد. پس از این نقض تعهد، سپاه از تردد کشتی‌ها جلوگیری کرد و کشتی متخلف را مورد اصابت قرار داد. 
سخنگوی سپاه تصریح کرد: انتظار می‌رفت امریکا به تعهدات خود بازگردد، اما این کشور نه‌تنها چنین نکرد، بلکه به سواحل، جزایر و برخی رادار‌های ایران حمله کرد. وی تأکید کرد: تجاوز جدید بار دیگر از سوی امریکا آغاز شد و عملیات‌های سپاه برای بازگرداندن امریکا به اجرای تعهدات صورت گرفت. محبی با اشاره به عملیات نصر ۲ گفت: این عملیات با همین هدف آغاز شد و هر کشوری، چه انگلیس، چه کشور‌های حاشیه خلیج فارس و چه دیگر کشورها، اگر در جنگ از امریکا پشتیبانی کنند، هدف مشروع ما خواهند بود. وی با اشاره به استفاده هواپیما‌های B۱ امریکا از فرودگاه‌های انگلیس هشدار داد: اگر همراهی کنند، هدف قطعی و مشروع ما خواهند بود و برای هر موضوعی سناریوی خاص خود را داریم. 

 هشدار به رژیم صهیونیستی
سخنگوی سپاه همچنین گفت: رژیم صهیونیستی با تحریک رئیس‌جمهور امریکا و ارائه اطلاعات غلط، تلاش می‌کند امریکا را در منطقه نگه دارد و اهداف خود را با استفاده از توان واشنگتن پیش ببرد. وی افزود: اسرائیل می‌داند اگر جنگ دوباره آغاز شود و تمرکز ایران روی آنها قرار گیرد، چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود. 
سخنگوی سپاه پاسداران در ادامه، بخشی از خسارات وارد شده به ارتش تروریستی امریکا در منطقه طی ۱۵ روز نبرد از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد امریکایی در جریان حملات نیرو‌های مسلح ایران منهدم شده‌اند که جزئیات خسارات به این شرح است:
- در حوزه راداری و پدافندی: ۷ مرکز فرماندهی و کنترل، ۳ سامانه ارتباط ماهواره‌ای، ۶ رادار پدافندی پاتریوت (سامانه‌های پاتریوت به قدری ضعیف شده است که موشک‌ها و پهپاد‌های ایران بدون رهگیری به هدف می‌خورند)، سه رادار کنترل و مانیتورینگ هوایی و دریایی، هشت سامانه راداری کشف و اخطار اولیه، هفت رادار دفاع موشکی هوایی، سه سامانه راداری EPS، دو رادار ۱۱۷ EPS، پنج رادار برد بلند، دو رادار پدافندی، یک مجموعه راداری تاکتیکی. 
- در حوزه پشتیبانی و لجستیک به منظور کاهش توان عملیاتی: شش مرکز تعمیر و نگهداری جنگنده و بالگرد، سه مرکز پشتیبانی و لجستیک، ۱۲ مخزن سوخت، ۱۷ انبار پشتیبانی تسلیحاتی و قطعات شناور‌ها و هواگردها، شش زاغه موشکی. 
- در حوزه زیرساخت‌های عملیاتی: شش آشیانه پهپاد MQ۹، یک سوله آماده‌سازی جنگنده F۱۵، یک سوله پهپادی که ۸پهپاد آکبند در آن بود، دو مرکز فرماندهی، یک سکوی سوخت‌گیری ناو هواپیمابر، یک آشیانه هواپیمای P۸، چهار سکوی موشکی هایمارس، پنج آشیانه جنگنده، چهار مجتمع پدافند پاتریوت، شش سکوی پرتاب موشکی، یک ایستگاه پمپاژ سوخت، دو مرکز مخابرات سیگنالی، یک مرکز داده‌های اطلاعاتی، یک مرکز هوش مصنوعی، پایگاه مرکز پردازش داده مربوط به شرکت آمازون، یک مرکز دپوی شمپاد (شناور مدیریت‌پذیر از دور)، یک اسکله سوخت، چهار شلتر جنگنده، شش رمپ پرواز و توقف. 
- در حوزه عملیات هوایی: ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد (روی زمین)، ۱۷ پهپاد شناسایی و عملیاتی (۸ تا آکبند بودند)، یک هواپیمای جنگنده F۱۵ داخل شلتر، یک هواپیمای P۸، یک هواپیمای ترابری C۱۷، ۸ هواپیمای سوخت‌رسان، چهار بالگرد سنگین و شش موشک ذخیره منهدم شد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آتش بس ، جنگ ، امریکا
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