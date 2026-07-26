امریکا در جنگ نه به اهدافش رسید نه راه خروج یافت

جوان آنلاین: با گذشت ماهها از آغاز جنگ، ارزیابی میدان از روند تحولات، تصویری از تغییر موازنه به زیان واشینگتن ارائه میدهد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه هیچیک از اهداف اعلامی و پنهان امریکا و رژیم صهیونیستی در این جنگ محقق نشده است، از وارد آمدن خسارتهای گسترده به زیرساختها و پایگاههای نظامی امریکا در منطقه، بهکارگیری نسل جدید پهپادهای انهدامی و ناتوانی واشینگتن در تدوین راهبردی برای ادامه یا پایان جنگ سخن گفت؛ ارزیابیای که از نگاه ارتش، نشاندهنده گرفتار شدن امریکا در بنبستی است که نه دستاوردی برای آن به همراه داشته و نه مسیر روشنی برای خروج از آن باقی گذاشته است.
امیر محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در تشریح ابعاد جنگ اخیر اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با همراهی مستقیم ایالات متحده امریکا جنگ را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد، اما هیچیک از اهدافی که برای این جنگ تعریف شده بود، به نتیجه نرسید. وی با بیان اینکه امریکاییها نابودی توان هستهای ایران، توان موشکی جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت را بهعنوان اهداف رسمی خود اعلام کرده بودند، افزود که در همان روزهای نخست نیز رئیسجمهور امریکا خواستار تسلیم بیقید و شرط جمهوری اسلامی ایران شد. به گفته سخنگوی ارتش، در کنار این اهداف آشکار، برنامههای پنهانی نیز دنبال میشد که کمتر درباره آنها سخن گفته شده است؛ از جمله تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، ایجاد فروپاشی داخلی و تجزیه کشور.
مردم محاسبات امریکا را به هم زدند
اکرمینیا تأکید کرد: بررسی نتایج جنگ نشان میدهد هیچیک از این اهداف، چه در سطح سیاسی و چه در سطح میدانی، محقق نشده و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به حمایت مردم، تدابیر فرماندهی کل قوا و عملکرد نیروهای مسلح توانسته است این اهداف را ناکام بگذارد. وی اضافه کرد: در جنگهای امروز دیگر تصرف سرزمین یا اشغال مناطق جغرافیایی معیار اصلی پیروزی نیست، بلکه میزان تحقق اهداف سیاسی و نظامی تعیینکننده نتیجه جنگ محسوب میشود و از این منظر، امریکا و رژیم صهیونیستی به اهداف خود دست نیافتهاند. سخنگوی ارتش همچنین تلاش امریکا برای کشاندن مردم به خیابانها و ایجاد ناآرامی داخلی را شکستخورده توصیف کرد و گفت: حمایت مردم از جمهوری اسلامی، محاسبات واشینگتن را بر هم زد و مانع تحقق یکی از مهمترین اهداف سیاسی دشمن شد.
سخنگوی ارتش در ادامه با اشاره به عملیاتهای نیروهای مسلح علیه مواضع امریکا در منطقه اظهار داشت: خسارتهای بسیار سنگینی به زیرساختها و پایگاههای نظامی امریکا وارد شده است. وی با بیان اینکه واشینگتن تلاش میکند از طریق سانسور گسترده رسانهای مانع انتشار اخبار مربوط به این خسارتها شود، افزود: همانگونه که در جریان جنگ نیز اخبار مربوط به آسیبهای وارد شده به امریکا با فاصله زمانی و بهصورت قطرهچکانی منتشر شد، در آینده نیز ابعاد بیشتری از این خسارتها آشکار خواهد شد. اکرمینیا تصریح کرد: بخش عمدهای از پایگاههای امریکا که هدف عملیاتهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند، اکنون توان عملیاتی مؤثر خود را از دست دادهاند.
پاسخ ایران به نقض تعهدات امریکا
سخنگوی ارتش با اشاره به عملیاتهای ۱۵ روز اخیر نیروهای مسلح گفت: این عملیاتها پس از آن آغاز شد که امریکاییها تعهدات خود را نقض کردند و در تنگه هرمز به دنبال ایجاد مسیر جعلی و غیرقانونی بودند. وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق خود و بر اساس تفاهمات موجود، به این اقدامات پاسخ داد و پایگاههای اصلی امریکا در سه کشور اردن، کویت و بحرین را در کانون عملیاتهای خود قرار داد. اکرمینیا با اشاره به توسعه گسترده زیرساختهای نظامی امریکا پس از جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ اظهار داشت: واشینگتن طی دو دهه گذشته سرمایهگذاری گستردهای در کویت، بحرین و دیگر کشورهای منطقه انجام داد تا کنترل راهبردی غرب آسیا را در اختیار داشته باشد. وی افزود: یکی از مهمترین مراکز فرماندهی امریکا، پایگاه ناوگان پنجم در بحرین بود که نقش اصلی در مدیریت تحولات دریایی، بهویژه در تنگه هرمز، ایفا میکرد. به گفته سخنگوی ارتش، این پایگاه اکنون تقریباً از چرخه عملیاتی خارج شده و توان سابق خود را از دست داده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: عملیاتهای هماهنگ ارتش جمهوری اسلامی ایران، حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پروازهای عملیاتی نیروی هوایی ارتش موجب شد روند اجرای عملیاتهای امریکا در منطقه متوقف شده و راهبرد نظامی این کشور با شکست مواجه شود.
اعتراف امریکا به تجهیز ضدانقلاب در اربیل
سخنگوی ارتش با اشاره به اظهارات رئیسجمهور امریکا اظهار داشت: واشینگتن به تجهیز گسترده گروههای ضدانقلاب مستقر در اقلیم شمال عراق اعتراف کرده و حجم قابل توجهی سلاح و تجهیزات در اختیار این گروهها قرار داده بود تا علیه جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شوند. وی افزود: در نتیجه عملیاتهای انجام شده، این گروهها اکنون عملاً فلج شدهاند و توان اجرای عملیات را از دست دادهاند. اکرمینیا همچنین اعلام کرد: زیرساختهای امریکا در اربیل تقریباً بهطور کامل نابود شده و بخش عمده پایگاههای امریکا در منطقه دیگر توان انجام مأموریتهای گذشته را ندارند. با این حال وی تأکید کرد: امریکا همچنان از ظرفیتهای نظامی گستردهای در منطقه، جنوب اروپا و مدیترانه برخوردار است و تلاش میکند خسارتهای وارد شده را جبران کند، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی کامل دارند در صورت ادامه جنگ، عملیاتهای خود را ادامه دهند تا امریکا به این جمعبندی برسد که از طریق تجاوز نظامی قادر به تحمیل اراده خود بر ملت ایران نیست.
اکرمینیا با اشاره به عملیاتهای نیروی هوایی ارتش در اربیل عراق اظهار داشت: چندین سورتی پرواز علیه مراکز استقرار گروههای تروریستی و ضدانقلاب انجام شد. وی افزود: در نتیجه این عملیاتها، سازمان رزم این گروهها آسیب جدی دید، زیرساختهای آنها از بین رفت و توان عملیاتیشان بهشدت کاهش یافت. سخنگوی ارتش تأکید کرد: مجموعه عملیاتهای انجام شده در جبهههای مختلف نشان داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اشراف اطلاعاتی، هماهنگی عملیاتی و بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته، توانستهاند در برابر اهداف و محاسبات امریکا ایستادگی کنند و به تعبیر وی، واشینگتن را در شرایطی قرار دهند که نه به اهداف اولیه خود دست یافته و نه برای خروج از این رویارویی، راهبردی روشن در اختیار دارد.
تنگه هرمز تنها با احترام به نظم ایرانی
سخنگوی ارتش با اشاره به تحولات تنگه هرمز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که این آبراه با جنگ، تجاوز و شرارت به وضعیت عادی باز نخواهد گشت. وی با بیان اینکه بازگشت شرایط به قبل از جنگ تنها در چارچوب آنچه «نظم ایرانی» در تنگه هرمز نامیده میشود، امکانپذیر خواهد بود، تصریح کرد: امریکا ناچار است این واقعیت را بپذیرد. اکرمینیا همچنین با استناد به تصاویر ماهوارهای و اطلاعات میدانی کشورهای منطقه، از گسترده بودن خسارتهای وارد شده به پایگاههای امریکا سخن گفت و تأکید کرد: این اطلاعات نشان میدهد توان دفاعی امریکا در منطقه آسیب جدی دیده است.
بهکارگیری نسل جدید پهپادهای انهدامی
سخنگوی ارتش در ادامه با اشاره به بخشی از توانمندیهای جدید نیروهای مسلح، از بهکارگیری نسل تازهای از پهپادهای انهدامی در عملیاتهای اخیر خبر داد و گفت: در این عملیاتها علاوه بر پهپاد «آرش ۲»، از پهپادهای جدیدی نیز استفاده شده که در پایان جنگ ۴۰ روزه وارد چرخه عملیاتی شدهاند. امیر اکرمینیا با بیان اینکه مشخصات این پهپادها هنوز بهصورت رسمی اعلام نشده است، افزود: این پرندههای بدون سرنشین از قدرت تخریب بیشتر، دقت بالاتر و برد عملیاتی طولانیتری نسبت به نسلهای پیشین برخوردارند و جزئیات فنی آنها در زمان مقتضی اطلاعرسانی خواهد شد. وی این موضوع را بخشی از روند مستمر ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح دانست و تأکید کرد: توسعه تجهیزات بومی حتی در شرایط جنگی نیز متوقف نشده و ارتش همزمان با اجرای عملیاتها، روند تقویت توان رزمی خود را ادامه داده است.
عملیاتها با فرماندهی واحد
سخنگوی ارتش با تشریح سازوکار اجرای عملیاتهای مشترک نیروهای مسلح اظهار داشت: میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم تقسیم مأموریت وجود دارد و هم هماهنگی کامل عملیاتی. وی گفت: تمامی عملیاتها تحت فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) طراحی و اجرا میشود و پیش از هر اقدام، اطلاعات لازم از منابع مختلف جمعآوری، پردازش و تحلیل میشود. به گفته اکرمینیا، مراکز و پایگاههایی که در پشتیبانی یا اجرای عملیاتهای دشمن نقش مؤثر دارند، ابتدا بهصورت دقیق شناسایی میشوند و پس از تکمیل بانک اطلاعاتی اهداف، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) متناسب با مأموریت هر نیرو، اهداف را میان ارتش و سپاه تقسیم میکند تا عملیاتها با بیشترین هماهنگی و اثربخشی انجام شود. این هماهنگی، یکی از عوامل اصلی موفقیت عملیاتهای اخیر و افزایش دقت در هدفگیری مراکز حساس دشمن بوده است.
سخنگوی ارتش در ارزیابی شرایط کنونی جنگ، وضعیت امریکا را ناشی از شکست محاسبات راهبردی این کشور دانست و اظهار داشت: جنگی که واشینگتن آغاز کرد، اکنون به مرحلهای رسیده که نه برای ادامه آن برنامه مشخصی دارد و نه برای خروج از آن. وی تصریح کرد: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، امریکا نه در طراحی اولیه جنگ، نه در مدیریت آن و نه در ترسیم مسیر پایان درگیری، از راهبردی منسجم برخوردار بوده و اکنون در شرایطی قرار گرفته که آثار این سردرگمی در تصمیمات سیاسی و نظامی آن کاملاً مشهود است. اکرمینیا مواضع متناقض رئیسجمهور امریکا را یکی از نشانههای این وضعیت دانست و افزود: تغییر مکرر مواضع سیاسی واشینگتن نشان میدهد امریکا در مدیریت جنگ با بحران تصمیمگیری مواجه شده است.
روایت تازه از عملیات بوهرینگ
سخنگوی ارتش با اشاره به عملیات جنگندههای نیروی هوایی علیه پایگاه بوهرینگ (العدیری) در کویت، این عملیات را یکی از شاخصترین مأموریتهای ارتش در جنگ اخیر توصیف کرد. وی گفت: این پایگاه، یکی از بزرگترین مراکز استقرار بالگردهای ارتش امریکا بود و حدود ۲۵۰ فروند بالگرد در آن مستقر بودند. اکرمینیا افزود: گزارش خلبانان شرکتکننده در عملیات و همچنین تصاویر ماهوارهای بعدی نشان داد خسارت قابل توجهی به تجهیزات و بالگردهای مستقر در این پایگاه وارد شده است. وی همچنین اظهار داشت: این عملیات موجب آشفتگی و سردرگمی گسترده در میان نیروهای امریکایی شد، بهگونهای که در جریان این وضعیت، نیروهای کویتی سه فروند هواپیمای امریکایی را به اشتباه هدف قرار دادند. سخنگوی ارتش درباره ویژگیهای عملیات بوهرینگ گفت: طراحی مسیر ورود، اجرای حمله و خروج جنگندهها، بهگونهای انجام شده بود که سامانههای پدافندی دشمن با وجود برخورداری از تجهیزات متعدد، امکان مقابله مؤثر با آن را پیدا نکردند. وی این عملیات را از نظر طراحی، برنامهریزی و اجرا نمونهای ماندگار توصیف کرد و افزود: این مأموریت میتواند در آینده بهعنوان یک مطالعه موردی در دانشگاههای نظامی جهان مورد بررسی قرار گیرد.