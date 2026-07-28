اعزام ۶۵ خادم افتخاری از سمنان برای راهنمایی زائران اربعین حسینی

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان از اعزام ۶۵ خادم افتخاری از این استان به کشور عراق به‌منظور ارائه خدمات راهنمایی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش جوان ، قدرت‌الله چتری، در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات سازمان حج و زیارت در حوزه اربعین اظهار داشت: علاوه بر ثبت‌نام و اعزام زائران و پیگیری امور بیمه‌ای، موضوع اعزام راهنمایان افتخاری از اولویت‌های این سازمان است.

وی با بیان اینکه همه‌ساله تعداد زیادی از کارگزاران زیارتی کشور به‌عنوان راهنمای افتخاری به عراق اعزام و در نقاط مشخصی از شهرها مستقر می‌شوند، افزود: این افراد با تسلط کامل بر حوزه‌های اسکان، تغذیه، مسیرهای تردد و مسائل بیمه‌ای، بازوان توانمند زائران در طول سفر هستند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان تأکید کرد: این راهنمایان علاوه بر مدیریت امور زائران، نقش مؤثری در ساماندهی امور مربوط به زائران مفقودی و اشیاء گمشده ایفا می‌کنند که خدمات قابل‌توجهی برای زائران به شمار می‌آید.

چتری در ادامه از برنامه‌ریزی برای اعزام نیروهای متخصص از استان سمنان خبر داد و گفت: امسال ۲۵ نفر از خادمان افتخاری از این استان به یکی از ایستگاه‌های شهر نجف اعزام خواهند شد.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه سمنان به‌عنوان یکی از استان‌های پایلوت انتخاب شده است، ۴۰ نفر از کارگزاران زیارتی نیز به‌عنوان راهنمای افتخاری در مواکب استان سمنان مستقر شده و به ارائه خدمت به زائران اربعین حسینی خواهند پرداخت.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، در مجموع ۶۵ نفر از کارگزاران و خادمان استان سمنان، وظیفه تسهیل‌گری و راهنمایی زائران اربعین را بر عهده خواهند داشت.