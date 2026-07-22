پایگاه و مراکز مهم آمریکا در کویت هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله بیست و یکم عملیات صاعقه، یگان‌های ارتش تروریستی آمریکا در پادگان الدوحه کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد.

جوان آنلاین: روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در پاسخ به تکرار تعدی دشمن خبیث به مناطقی از کشورمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله بیست و یکم عملیات صاعقه، ساعاتی پیش، «انبارهای مهمات» و «تجهیزات لجستیکی مرکز فرماندهی نیروهای زمینی» ارتش جنایتکار آمریکا در پادگان الدوحه در غرب کویت را هدف پرحجم پهپادهای انهدامی خود قرار داد.

الدوحه از مهمترین و اصلی‌ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در غرب کویت و یک مرکز پشتیبانی برای نظامیان آمریکایی حاضر در غرب آسیاست که حجم زیادی از تجهیزات و سربازان نیروی زمینی آمریکا به همراه نیروهای دریایی و هوایی در آن مستقر هستند.

ارتش تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با اتحاد مقدس، آماده مقابله قاطع با هرگونه توطئه و ماجراجویی جدید دشمن هستند.