مجموعه تاکتیکی رادارها در کویت توسط سپاه پاسداران منهدم شد

جوان آنلاین: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه سه شنبه در اطلاعیه شماره ۴۱ عملیات نصر۲ اعلام کرد:
«بسم الله قاصم الجبارین
ملت قهرمان و ستم ستیز ایران اسلامی با عنایت خداوند متعال و دعای خیر شما مردم ایستاده در میدان؛
رزمندگان غیور سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر۲ و در ادامه پاکسازی منطقه از رادارها، با تهاجم به یک رادار هشدار اولیه ، یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت، این رادارها را منهدم کرده و از رده عملیات خارج کردند.
عملیات تنبیه متجاوز ادامه دارد.
و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم»